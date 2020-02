Dan Ige n’a jamais voulu affronter son ami Max Holloway, mais Alexander Volkanovski est une autre histoire

Deux ans avant que Dan Ige décroche son premier combat à l’UFC, il réfléchissait déjà à ses objectifs à long terme dans le sport.

À ce moment-là, il était un espoir prometteur des poids plumes d’Hawaï, construisant tranquillement un solide CV sur la scène des combats régionaux avant de gagner son contrat par le biais de la série Contender de Dana White.

À l’UFC 247, Ige cherchera à s’appuyer sur sa récente séquence de victoires de trois combats tout en affrontant son premier adversaire classé à Mirsad Bektic. J’espère qu’une victoire lui permettra de gagner une place parmi les 15 meilleurs combattants du monde à 145 livres, mais plus important encore, cela rapprocherait Ige de la réalisation de ses rêves.

“J’ai écrit, j’ai un petit journal dans lequel j’écris des objectifs”, a expliqué Ige en parlant à MMA Fighting. “En 2016, je me suis donné une date limite pour être champion d’ici décembre 2021 et qui sait que cela pourrait arriver plus tôt que cela.

«Cette année, je veux me battre trois fois et je veux améliorer ma séquence de victoires à sept de suite.»

Battre Bektic serait un excellent premier pas vers cet objectif étant donné qu’il n’y a pas si longtemps, il était considéré comme l’un des meilleurs espoirs de toute la division des poids plumes.

Ige a adoré ce match quand il lui a été proposé non seulement parce que Bektic porte un classement à côté de son nom, mais aussi parce que c’est le genre de combat agréable qui lui a valu une place sur la carte principale à la carte à l’UFC 247. .

“Je me sens comme beaucoup de gars dans le classement, ils ne veulent pas combattre des gars non classés, mais j’ai l’impression que les choses se sont parfaitement déroulées”, a déclaré Ige. “Avec la carrière de Mirsad et comment ça se passe, il a en quelque sorte monté et descendu. Je ne dis pas qu’il me néglige mais peut-être pense-t-il que c’est un gars, il n’est pas classé, essayons de gagner et de relancer l’élan, mais malheureusement, je ne suis pas le bon gars pour faire ça contre.

«Je le regardais depuis un moment, avant même d’être à l’UFC. Il est sur ce radar. Il pourrait être un vrai prétendant ou un challenger pour le titre ou même le champion. Il a certainement les capacités pour le faire, mais je pense que c’est aussi mon temps. Je le combat à un grand moment. “

Si Ige est capable de dépasser Bektic ce week-end, il espère rester occupé pour le reste de 2020 dans l’espoir d’attirer éventuellement l’attention du roi des poids plume, Alexander Volkanovski.

Il est loin d’appeler pour un tir au titre en ce moment, mais Ige est vraiment enthousiasmé par la possibilité, surtout maintenant qu’il n’aurait pas à se battre avec un ami pour devenir champion.

“J’ai l’impression que ce sport est une question de timing”, a expliqué Ige. «Tout le monde est bon, mais il se présente et gagne le soir de la compétition. Tout le monde peut être un champion au bon moment et j’ai l’impression que mon temps est maintenant. Le chemin est là. Tout est organisé pour moi. Je dois aller battre Mirsad mais nous avons un nouveau champion de la division à Volkanovski.

“Quand Max [Holloway] était champion, Max est un de mes amis et je n’ai jamais eu envie d’aller combattre Max. Je veux dire que ce serait différent si je visais le titre et qu’il était toujours champion. Mais maintenant, Volkanovski est le champion. J’ai juste un feu qui ne peut pas être éteint. Je suis définitivement sur la bonne voie. “