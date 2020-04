Dan Ige pense que Shane Burgos a du sens comme prochain adversaire

Crédit d’image: Instagram de Dan Ige (photographe non répertorié)

Actuellement sur une séquence de cinq victoires consécutives et classé dans le top 15 de la division poids plume de l’UFC, Dan Ige ne regarde que vers le haut alors qu’il avance. Pourtant, Ige sait qu’il a encore plus à prouver en poursuivant son cheminement pour devenir champion poids plume.

Dans une interview exclusive avec BJPenn.com, Ige a discuté de qui il aimerait affronter ensuite dans la division, et il regarde le Shane Burgos nouvellement re-signé. Ige dit qu’il croit qu’un combat avec Burgos en divertira certainement les fans.

Sur une séquence de cinq victoires consécutives, @ Dynamitedan808 envisage un combat avec @HurricaneShaneB ensuite et explique pourquoi c’est un combat qui l’excite.

Épisode complet: https://t.co/bKsmsKdBgZ pic.twitter.com/c5sr37Ppmm

– Mike Pendleton (@ MP2310) 1 avril 2020

“Je veux juste des combats préférés des fans, des combats passionnants, des combats qui vont faire parler les gens, des combats qui vont vraiment me propulser au niveau suivant”, a déclaré Ige. “Je pense qu’Eric [Nicksick] dit que nous parlions de Shane Burgos. Ce mec est un étalon, il sort et l’amène, il va directement au milieu, ne tirera pas sur un takedown, il va juste faire un freak bang avec vous, et il est [ranked] numéro 10 mondial. Un gars comme Burgos, c’est le combat que vous devez faire, c’est un combat préféré des fans, ça va faire du bruit, les gens vont regarder et je sais que ce combat peut vraiment me faire passer au niveau suivant, donc c’est celui que nous sommes définitivement penchant vers. “

Dans sa mission de montrer qu’il est le meilleur poids plume du monde, Ige note qu’il y a beaucoup de grands combattants dans la division, mais il ne se concentre que sur le meilleur.

“Il y a beaucoup d’étalons dans la division, mais je veux combattre les meilleurs gars du monde”, a-t-il déclaré. «Je veux montrer que je suis le meilleur et pour montrer que je suis le meilleur, je dois battre les meilleurs gars. Burgos est définitivement l’un de ces gars, il a beaucoup de potentiel pour aller là-bas et être un champion, mais pour être le champion, vous devez battre des gars comme lui. “

Avec ses yeux sur Burgos comme son prochain adversaire, Ige dit que ce n’est rien d’autre que du respect entre les deux et c’est un combat pour lequel il se voit excité.

“Rien de personnel contre lui, c’est un gars formidable”, a-t-il déclaré. «Nous avons en fait discuté il y a quelques semaines début mars, je l’ai vu au PI [UFC Performance Institute] et j’étais en train de discuter avec lui et je lui ai dit que j’avais le sentiment que nous allions être jumelés. Il n’était pas sous contrat à l’époque mais c’est juste une question de respect mutuel. Je sais qu’il a du respect pour moi et j’ai du respect pour lui, mais quand nous entrons dans cette cage, c’est un brûleur de grange garanti, c’est quelque chose qui me rend définitivement debout, excité et motivé. “

Après avoir combattu à l’UFC 247, Ige a détaillé comment il s’adaptait à la pandémie de COVID-19 et envisageait d’abord au moins trois combats en 2020, mais cela reste à voir avec les événements de l’UFC dans les airs à partir de maintenant.

Que pensez-vous d’un combat potentiel entre Dan Ige et Shane Burgos?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPenn.com le 01/04/2020