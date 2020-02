Dan Ige prévoit de voler le battage médiatique de Mirsad Bektic

HOUSTON – Dan Ige prédit qu’il volera le tonnerre de Mirsad Bektic sur la carte principale de l’UFC 247 samedi soir.

Excité de retourner dans la cage pour sa sixième sortie promotionnelle, Ige (12-2 MMA, 4-1 UFC) a dit qu’il adore le match que Betkic (13-2 MMA, 6-2 UFC) présente. Même si les bookmakers l’ont comme outsider, Bektic est confiant dans ses capacités.

“C’est un match vraiment excitant”, a déclaré Ige à MMA Junkie mercredi. “J’ai hâte de me battre. Mirsad est définitivement difficile. Il avait beaucoup de battage médiatique à venir dans le sport, mais je suis un gars qui éloigne le battage médiatique des gars. Je suis ici en tant que chien dans ce combat, donc je vais entrer dur. J’ai travaillé dur. Je m’améliore chaque jour. “

Dans un sens général, Ige voit beaucoup de similitudes entre lui et Bektic. Ce sont tous deux des combattants de pression avec des arsenaux bien équilibrés, a expliqué Ige. Cependant, quand il regarde de plus près, le Hawaïen voit qu’il a une longueur d’avance sur Bektic – en particulier en ce qui concerne le côté mental de la compétition.

“Nous sommes en fait assez similaires”, a déclaré Ige. «Il s’avance. C’est un frappeur lourd, athlétique, fort, bon grappler, bon catcheur. Je suis tout. Je suis tout ce qu’il est et plus encore. Je le dépasse sur le plan mental. C’est là que je suis plus fort que quiconque dans ce jeu. Mon aspect mental est l’endroit où je sais que je peux pousser à travers le feu lorsque les choses deviennent difficiles. Beaucoup de gens ne peuvent pas supporter cela. Je sais que je peux, alors c’est ce qui va gagner ce combat. “

Lorsque la porte de la cage se ferme et que l’arbitre annonce le début du concours, Ige pense que les fans assisteront à un combat amusant. Gagner ou perdre, Ige a dit qu’il allait tout donner.

“Je suis prêt à participer aux trois tours”, a déclaré Ige. «Je sens vraiment que ma pression va briser ce gars. Il est dur, ne vous méprenez pas. Il est habile. C’est un combat. Tout peut arriver.

«La façon dont je me bats, je vais là-bas et je le mets en jeu. Je pourrais me faire prendre dans la zone de tir, mais je suis prêt à traverser n’importe quoi. Je vais prendre son coup le plus dur si j’en ai besoin. Je vais chercher à sortir et à lui mettre la pression et à le briser. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

