Dan Ige veut des adversaires classés après la victoire de l’UFC 247 sur Mirsad Bektic

HOUSTON – Dan Ige a battu Mirsad Bektic avec une décision partagée samedi sur la carte principale à l’UFC 247 à Houston.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Ige, qui a tranquillement cinq victoires d’affilée après une défaite à ses débuts à l’UFC.

Résultat: Dan Ige bat. Mirsad Bektic via décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Enregistrements mis à jour: Mirsad Bektic (13-2 MMA, 6-2 UFC), Dan Ige (12-2 MMA, 4-1 UFC)

Statistique clé: Ige a devancé Bektic 64-29, bien que Bektic ait décroché trois éliminations.

Ige sur le moment clé du combat

«Je savais que j’avais gagné. J’ai remporté le premier tour assez clairement. Je l’ai battu, je l’ai déballé, j’ai défendu tous ses coups. Il ne m’a jamais vraiment frappé avec quoi que ce soit. Au deuxième tour, j’ai évidemment perdu. J’ai joué sur mon dos probablement un peu trop longtemps, mais je l’ai laissé user son bras. Au troisième tour, je suis revenu et j’ai clairement gagné ce tour. Je l’ai battu partout, j’ai arrêté ses mises au sol. Je viens juste de revenir et j’ai fait ce que je fais au troisième tour, c’est d’amener les gars dans les eaux profondes. »

Ige à monter dans les charts

“Je cherche à continuer à grimper dans le classement, à continuer à gagner et à établir mon nom comme l’un des meilleurs combattants du monde.”

Ige sur ce qu’il veut ensuite

«La prochaine étape pour moi est de continuer à faire rouler le ballon – faites-en six victoires consécutives. Faites-en sept d’affilée. … Mirsad était censé être classé lorsque je l’ai combattu. Il était n ° 13 (dans le classement de l’UFC) et il est juste tombé du classement la veille de mon combat, donc j’aimerais revenir et obtenir un gars classé, obtenir un top 15 et prouver que je suis top 15 digne, que je suis digne des cinq premiers, champion digne. “

Pour en savoir plus sur Ige, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

