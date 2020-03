Dan Ige veut Shane Burgos, Chan Sung Jung ou Yair Rodriguez prochain

LAS VEGAS – Dan Ige vise le sommet de la division poids plume.

Après avoir abandonné ses débuts à l’UFC, Ige (13-2 MMA, 5-1 UFC) en a remporté cinq d’affilée et vient de remporter la plus grande victoire de sa carrière, une victoire par décision partagée sur Mirsad Bektic à l’UFC 247.

En tant que directeur adjoint de Dominance MMA et combattant, Ige a vraiment compris le fonctionnement du jeu. Maintenant, il est prêt à se tester contre certains des grands noms à 145 livres.

“Je grandis constamment. J’évolue avec le jeu, mais j’aimerais y revenir bientôt », a déclaré Ige plus tôt ce mois-ci lors d’une journée médiatique Dominance MMA à Las Vegas. «À l’origine, je pensais à juillet. Mais je suis en bonne santé, je suis jeune et je veux être le meilleur au monde. Je suis le meilleur du monde et je dois aller le montrer et le prouver. Je sais donc qu’ils ont une grosse carte à venir à San Diego – je pense que ce serait assez génial de se battre là-bas.

«Évidemment, je veux un gars de haut niveau – quelqu’un comme Shane Burgos, quelqu’un comme« Korean Zombie »(Chan Sung Jung), quelqu’un comme Yair (Rodriguez). N’importe lequel de ces gars serait génial. Mais je suis juste là pour gagner – me battre, gagner et être payé, continuer à grandir et à progresser jusqu’au sommet. “

