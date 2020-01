Dana sur la suite de McGregor: “Khabib est le combat à faire”

Aussi grand que soit le retour de Conor McGregor à l’UFC 246, tout le monde comprenait que ce n’était qu’un tremplin vers de plus grandes choses. Maintenant que Conor a prouvé qu’il a toujours ce qu’il faut avec un marqueur de 40 secondes de coup de grâce de Donald Cerrone, il est temps de vraiment mettre le feu aux poudres en planifiant la prochaine étape. Et tandis que McGregor lui-même a clairement indiqué qu’il avait toutes les options du monde, le président de l’UFC, Dana White, a clairement indiqué lors de la conférence de presse post-combat de l’UFC 246 qu’un seul combat avait du sens. Et ce n’est pas Conor contre Jorge Masvidal.

“Écoutez, chaque fois qu’il y a quelqu’un qui s’amuse … il y a toujours quelqu’un qui peut correspondre”, a déclaré White. “Quand vous regardez ce qui a du sens, nous sommes dans un endroit où Conor a dit que lors du combat contre Khabib, il avait beaucoup de choses personnelles, des blessures, toutes ces choses qui se passaient. Et il a été obsédé par ce match revanche, il sait qu’il n’était pas à 100%. ”

“Et quand vous regardez cela pour Khabib, Khabib a 28-0, il est invaincu”, a-t-il poursuivi. “Vous commencez à parler de l’héritage de cet enfant – tout d’abord, pour aller 28-0 dans ce sport, je me fiche de qui vous avez combattu, c’est difficile à faire. Ce gamin est un champion du monde. Et après ce soir, avec comment Khabib a gagné la première fois et comment Khabib est devenu célèbre depuis ce premier combat, nous regardons Haggler / Hearns. Ali / contremaître, Ali / Fraser. Il s’agit d’un combat massif avec un attrait mondial. C’est le combat que vous faites. C’est le combat qui a du sens. C’est pour le titre de 155 livres. ”

»Si Conor et Masvidal se battent, aucun d’eux n’a même un titre bien que Conor veuille son titre BMF. Il n’a pas de championnat du monde. Donc Khabib est le combat à faire. C’est aussi énorme pour l’héritage de Khabib. S’il bat Conor McGregor, puis il bat Tony Ferguson, puis il bat à nouveau Conor McGregor, c’est comme ça que ce gamin prend sa retraite à une trentaine d’années et 0 et il est battu au mieux. “

En plus de tout l’héritage, cela ne fait pas de mal que c’est aussi le plus grand combat d’argent.

“Je parie que ça fait plus [than 3 million]», A déclaré White. “Je vous dis en ce moment que Khabib contre Conor est le plus grand combat de la société … dans l’histoire du sport. Mais je pense que cela pourrait rivaliser avec Conor et Floyd. »

En ce qui concerne les déclarations initiales de McGregor sur le fait de vouloir rester actif et de se battre plus fréquemment, ce qui ne va pas de pair avec l’attente jusqu’à l’automne pour que le calendrier de Khabib se vide …

“Il y a beaucoup de choses différentes qui ont du sens que vous pourriez faire”, a déclaré White. «Je dois voir ce qu’il veut faire. Je sais qu’il veut ce combat et je pense qu’il est prêt à attendre pour l’obtenir. Alors on verra. Écoutez, je veux que Conor se batte encore trois fois cette année? Sûr. Mais tu dois aussi faire ce qui a du sens. Et je pense vraiment que le combat Khabib contre Conor est plus grand. Pour leurs héritages et bien sûr pour le sport. »

“Je pense que le combat contre Khabib Conor pourrait se faire n’importe où”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé un lieu. «Cela pourrait être fait dans un stade quelque part, cela pourrait être fait au Madison Square Garden. Dallas Texas Stadium. L’O2. Nous pourrions faire ce combat n’importe où. Nous devons donc nous asseoir et voir ce qui a le plus de sens. »

Pas sur la liste blanche: le choix préféré de McGregor pour Moscou.

“Cela ne se passe pas à Moscou”, a-t-il déclaré catégoriquement. “Pourquoi pensez-vous? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela ne se produira pas à Moscou. De façon réaliste, Vegas est toujours l’endroit qui a le plus de sens lorsque vous vous battez massivement. Mais malheureusement, Khabib n’est pas le plus grand fan de Vegas après ce qui lui est arrivé la dernière fois. Alors je ne sais pas. “

White ne craint pas non plus que Nurmagomedov accepte le match revanche avec McGregor, même si Khabib a été catégorique dans les interviews qu’il n’est pas intéressé.

“La réalité est que Khabib n’a jamais refusé un combat”, a déclaré White. “Khabib ne refuse pas les combats. Ce n’est tout simplement pas son style. Il déteste Conor McGregor. Et Conor McGregor le déteste. Donc, chaque fois que vous parlez de l’un à l’autre, c’est le genre de réponse que vous obtiendrez. “

La seule chose qui pourrait faire dérailler McGregor contre Nurmagomedov en ce qui concerne White? Tony Ferguson bat Khabib en avril.

“Conor veut récupérer cette ceinture,” termina White. “Il va combattre quiconque gagne.”