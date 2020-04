Dana White a annoncé à ses combattants que les événements hebdomadaires reviendraient de mai

Dana White

Les plans du UFC pour organiser à nouveau vos événements Mai Au milieu de la pandémie de coronavirus, il a remporté un nouveau chapitre hier après-midi.

Le président de UFC, Dana White a eu une conférence téléphonique avec les combattants de l’organisation et a annoncé que l’organisation aura à nouveau ses événements hebdomadaires à partir du 9 mai, sans confirmer l’endroit où les panneaux d’affichage seront fabriqués.

La conférence téléphonique était uniquement pour les combattants de UFC et seulement MMA Junkie et MMA Fighting ils ont réussi à obtenir l’audio de la conversation.

En plus de révéler son plan pour organiser des événements de Mai, Dana Il a également déclaré que les talents participant à Fight Island n’auront pas besoin de visa, étant donné que l’île est située dans “Eaux internationales”, voyez, en dehors du territoire d’un pays. Président de l’UFC Il espère que l’île sera déjà disponible fin mai ou la première semaine de juin.

Une autre révélation à la conférence a été que UFC est en pourparlers avec des représentants de l’État Nevada pour pouvoir organiser des événements UFC Apex, situé à Las vegas, déclarant qu’il devrait rencontrer le gouverneur de l’État, Steve Sisolak, pour parler de cette possibilité. L’entité de régulation a interdit tous les événements de combat depuis le 14 mars. En outre, les casinos et les hôtels sont fermés, car les résidents de cet État doivent être mis en quarantaine et rester à la maison aussi longtemps que possible.

Dans les dernières minutes de l’appel, Dana assuré qui ne veut pas se battre dans la période de coronavirus pour ne pas se sentir en sécurité, la décision sera respectée. Les Américains pourront également participer aux panneaux d’affichage. Blanc Il a également été mis en place pour aider les athlètes qui ont des difficultés pendant cette phase difficile.