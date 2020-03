Dana White à faible risque ose le coronavirus pour l’infecter, compare l’auto-quarantaine à «se cacher du cancer»

La plupart de la population souffre de la pandémie de coronavirus.

En plus des personnes qui luttent actuellement contre la maladie de COVID-19, la fermeture du gouvernement et les règles d’auto-quarantaine ont forcé beaucoup de gens à perdre du travail, ce qui a créé des difficultés économiques aux familles du monde entier.

Le président de l’UFC, Dana White, a cependant un grand temps.

«Ma maison a été construite pour la mise en quarantaine; nous avons une explosion ici “, a déclaré White à Yahoo! Des sports. «Je passe un temps incroyable avec mes enfants et ma famille. Je fais deux, trois séances d’entraînement par jour ici. Nous faisons des choses que nous n’avons pas faites avec les enfants depuis qu’ils sont petits. Je peux le faire pour toujours si c’est ce que tout le monde veut faire. “

Étant donné que la plupart des gens ne sont pas millionnaires vivant dans des manoirs technophiles, rester à la maison indéfiniment n’est pas vraiment une option, c’est pourquoi les restrictions de voyage actuelles ont été mises en place. L’idée est «d’aplatir la courbe» maintenant et d’empêcher la propagation de la maladie plus tard.

Blanc, cependant, est prêt à affronter cette chose de front.

“C’est comme se cacher du cancer”, a déclaré White. “Vous ne pouvez pas vous cacher de cette chose. Si vous êtes une personne à haut risque, cette chose va vous attirer. Que va-t-il se passer la prochaine saison de la grippe? Cette chose va juste disparaître? Non, ça va revenir comme la grippe. Si le coronavirus est ce qui va m’attraper, faisons-le. Amène le. Je suis prêt corona, viens me chercher. “

Peut-être que White devrait prendre une page du livre de jeu de Conor McGregor.

Le patron du combat de Las Vegas sera contraint de quitter son complexe «Sin City» à un moment donné au cours des deux prochaines semaines pour aider à organiser l’événement de paiement à la carte (PPV) de l’UFC 249, qui est prévu pour le 18 avril dans une lieu à déterminer.

Parce que vous ne pouvez pas fuir votre destin, je suppose.

“Je ne pense pas que je suis un gars à haut risque pour cette chose, et si je me trompe, alors la couronne va me prendre”, a poursuivi White. “C’est ce que c’est. Vous ne pouvez rien y faire. Je ne vais pas refuser de vivre ma vie. Je ne vais pas me cacher. Que vous soyez un expert en coronavirus ou non, c’est comme se cacher du cancer. Vous ne pouvez pas vous cacher de cette chose. Si vous êtes une personne à haut risque, cette chose va vous attirer. “

À ce jour, le coronavirus a infecté 439 763 et tué 19 744.