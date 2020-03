Dana White a «quatre à cinq emplacements» pour l’UFC 249

Dana White prévoit toujours d’aller de l’avant avec l’UFC 249.

L’événement, qui devait initialement avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn, NY, est actuellement sans emplacement en raison de la pandémie de coronavirus. Avec des interdictions de rassemblement dans le monde entier instituées par des responsables gouvernementaux, le nombre d’options semble limité pour accueillir l’UFC 249.

Dans une récente interview avec Mike Tyson, White a admis qu’il avait dû surmonter beaucoup d’obstacles jetés dans sa direction. Malgré la difficulté, le président de l’UFC a déclaré qu’il avait plusieurs emplacements pour héberger la carte, ce qui sera le titre du combat très attendu pour le titre léger entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov.

“Je vais essayer de retirer Tony contre Khabib le 18 avril et essayer de retrouver un peu de normalité dans ce pays”, a déclaré White. «Chaque jour que je travaille sur ce truc, je reçois une autre balle courbe sur moi. Chaque fois que nous planifions quelque chose, il s’effondre – je dois le refaire, le refaire.

“J’ai quatre ou cinq emplacements en ce moment et nous concluons cet accord. Et puis nous allons découvrir qui nous pouvons entrer, qui nous ne pouvons pas, ce que nous pouvons faire et nous allons construire une carte autour de cela. “

White a pris et a rejeté de nombreuses critiques en ce qui concerne la poursuite de la prochaine carte de combat, malgré les plans pour avoir l’UFC 249 à huis clos. De nombreuses questions restent sans réponse en ce qui concerne la manière dont les événements se conformeront aux directives actuelles du CDC, quand et si les combattants seront testés pour le COVID-19, et la marche à suivre pour garantir que les athlètes impliqués auront les risques les plus faibles possibles de devenir infecté.

Bien que toujours muet sur ces détails, White maintient que les médias grand public soufflent des choses hors de proportion.

“Tout le monde court et se cache”, a déclaré White. «Je fais partie de ces gars qui préfèrent sortir et trouver des solutions. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment pouvons-nous battre cette chose?

«Écoutez, si vous êtes quelqu’un à haut risque, vous devriez probablement rester à l’écart et rester en quarantaine pendant un certain temps. Que se passe-t-il lorsque la saison de la grippe reviendra l’année prochaine? Que se passe-t-il alors?

“Je pense que les médias ont rendu cette chose effrayante”, a poursuivi White. «Les gens achètent tout le papier toilette qu’il y a. Si vous regardez juste beaucoup de choses qui se passent, c’est farfelu et totalement motivé par la peur. C’est très bizarre. “

White soutient que la raison pour laquelle l’UFC veut garder le train proverbial en mouvement n’est pas par cupidité ou pour gagner de l’argent. Il s’agit d’amener les combattants à se battre et de tenter de fournir une distraction pendant cette période tumultueuse du monde.

Lorsque la pandémie de coronavirus deviendra une chose du passé, White pense que ce sera quelque chose que nous regarderons en arrière en nous grattant la tête.

“Je pense que dans un an ou deux, nous allons être comme,” saints, nous fermons le monde entier pour cette chose. ”