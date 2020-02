Dana White a révélé que Kobe Bryant était un investisseur de l’UFC et qu’il rendra hommage lors de l’UFC 247

UFC Il rendra hommage à Kobe Bryant lors de la diffusion de l’UFC 247 demain soir.

Le président de UFC, Dana White a révélé son intention de rendre hommage à la légende du basket-ball dans une interview avec TMZ

“C’est le premier combat depuis que c’est arrivé et, oui, nous allons faire quelque chose pour Kobe”, Dit White.

Blanc a également révélé que Bryant Il était l’une des célébrités récentes qui sont entrées en tant qu’investisseurs dans UFC

«Si vous regardez Kobe, le basketteur, non? Ensuite, le garçon a remporté un Oscar, et toutes les autres choses que ce gars a réalisées dans sa vie. Il a également été l’un des grands investisseurs de Body Armor, la société sponsorisée par l’UFC »dit White.

«Il était également un investisseur et l’UFC a réussi l’année dernière. Je veux dire, 2019, quand je dis que 2019 a été notre meilleure année, si l’on compare les autres années, 2019 est dans les nuages. C’était énorme. Les propriétaires ont donc reçu un bonus de distribution, et Kobe en a reçu un de l’UFC, le mercredi avant l’incident, et il était tellement excité et tellement excité. »

Kobe Bryant Il est décédé dans un accident d’hélicoptère, avec sa fille de 13 ans Gianna et plusieurs autres Calabasas, Californie le mois passé. La tragédie n’a pas été négligée dans le monde de MMA, où beaucoup ont présenté leurs condoléances et parlé de leurs expériences avec l’ancien joueur de NBA

Après la mort surprise de Bryant, de nombreux combattants de UFC ils ont rendu hommage à l’ancien joueur de Los Angeles Lakers, y compris d’anciens champions comme Conor McGregor et Daniel Cormier

L’hommage à Kobe Bryant sera diffusé ce samedi lors de la diffusion de UFC 247.