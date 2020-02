Dana White a un message poignant et sincère pour les critiques de Trump: «Je ne donne pas un s — t»

Le président de l’UFC, Dana White, est un ami de longue date et partisan du magnat de l’immobilier Donald Trump, qui a bouleversé le panier de pommes politique avec une victoire présidentielle sur Hillary Clinton lors des élections générales de 2016.

Et ce n’est pas parce que Trump a été critiqué pour … eh bien, à peu près tout depuis le jour où il a pris ses fonctions, que White va le rejeter comme la poubelle d’hier, car la loyauté est à double sens (et Air Force One est dope).

“Je m’en fous”, a déclaré White à TMZ Sports à propos de ses détracteurs de Trump. “Si vous ne m’aimez pas parce que je suis ami avec ce type, c’est votre problème, pas le mien. Ce mec, quand je dis ce mec dont je parle du président Trump … est un si bon ami et un gars tellement fidèle et incroyable. C’est un gars formidable, un de mes amis depuis longtemps. “

White a prononcé un discours passionné à la Convention nationale républicaine il y a plusieurs années et a de nouveau comparu pour le président lorsque Trump a occupé le devant de la scène au Colorado. Je suis sûr que cela ne s’est pas bien passé avec le fanboy de Bernie Sanders, Kevin Lee.

Trump est rééligible en novembre et à l’heure où nous écrivons, les démocrates n’ont toujours pas leur merde, donc on ne sait pas ce qui attend les bons vieux États-Unis d’A. Lorsque les bureaux de vote ouvriront plus tard cette année.