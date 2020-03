Dana White aborde le coronavirus et les plans futurs des événements UFC

Le président de l’UFC, Dana White, a fourni aux fans une mise à jour concernant l’avenir immédiat de tous les événements de l’UFC à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Les ligues sportives du monde entier ont connu des reports et des annulations généralisés à la suite de COVID-19, avec l’anticipation que ce n’est que le début pour de nombreux pays.

White et l’Ultimate Fighting Championship avaient auparavant gardé leurs cartes assez près de leur poitrine, jusqu’à hier soir, lorsque White a posté la vidéo suivante sur son compte Instagram.

“Salut tout le monde, le président de l’UFC Dana White ici”, a déclaré White. «Nous surveillons de près la situation du coronavirus et son impact potentiel sur la santé et la sécurité des athlètes, du personnel et des fans de l’UFC dans le monde. Nous allons de l’avant avec tous nos événements en direct de l’UFC. Mais nous allons nous adapter à ces circonstances sans précédent.

“Certains des événements seront déplacés de leur ville hôte d’origine vers l’UFC Apex ici à Las Vegas, et, malheureusement, les fans ne seront peut-être pas autorisés à assister aux événements”, a ajouté White. «Vous savez que je déteste cela, mais la décision a été prise dans le meilleur intérêt de toutes les personnes impliquées dans nos événements, y compris les fans, les athlètes, le personnel et les partenaires médiatiques. Les événements vont toujours être diffusés en direct sur ESPN le réseau et ESPN + ici aux États-Unis. »

White a ensuite confirmé que les fans pourront toujours regarder sur UFC Fight Pass ainsi que sur les plateformes médiatiques du monde entier avant de discuter des remboursements.

“Les fans qui avaient des billets pour l’événement peuvent obtenir un remboursement complet au point d’achat”, a déclaré White. «Il s’agit d’une situation très difficile qui évolue constamment, nous vous tiendrons au courant du mieux que nous pourrons. Nous apprécions grandement votre compréhension et votre soutien continu – merci beaucoup les gars ».

C’est une situation très fluide, comme l’a déclaré Dana White, et nous aurons plus d’informations pour vous au fur et à mesure que nous les recevrons.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.