Dana White aborde l’épidémie de coronavirus liée aux événements de l’UFC

LAS VEGAS – L’impact de l’épidémie de coronavirus s’est fait sentir dans le monde entier ces dernières semaines.

En raison de la propagation croissante de l’épidémie, de nombreux grands festivals, cartes MMA et autres événements sont surveillés. D’autres événements comme le Arnold Sports Festival et, dans le monde MMA, «ONE Championship: King of the Jungle» se sont déroulés sans public. Certains événements, tels que le festival South By Southwest à Austin, Texas et ARES 2, ont été annulés de façon définitive.

Vendredi, lors d’une conférence de presse sur l’UFC 249, on a demandé au président de la société Dana White si ou comment il s’attend à ce que le coronavirus ait un impact sur la promotion. Selon White, l’organisation souhaite faire ce qui est le mieux pour les fans et les combattants et examine la situation.

“En ce qui concerne la sécurité des athlètes et des fans et tout le reste, peu importe où nous allons ou ce que nous faisons, nous sommes toujours préoccupés”, a déclaré White. «Nous y réfléchissons depuis des semaines. (UFC) Le Dr (Jeffrey) Davidson a été impliqué. Je ne sais pas quoi dire d’autre que ça. “

Une chose est sûre, cependant. White a déclaré que l’UFC 249 n’est pas en danger à cause du virus. S’il a raison, le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov sera toujours en mesure de défendre son titre contre son rival de longue date Tony Ferguson lors de l’événement du 18 avril.

“Nous n’annulons pas l’événement”, a déclaré White.

L’UFC 249 a lieu le 18 avril au Barclays Center à Brooklyn, New York. La carte principale est diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN2 et ESPN + / UFC Fight Pass.

Découvrez les commentaires sur le coronavirus de Dana White lors de la conférence de presse sur les billets de l’UFC 249 en vente dans le clip vidéo ci-dessus.

.