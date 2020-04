Dana White admet que l’événement du 9 mai sera «très cher» pour l’UFC

Dana White dit que l’événement prévu le 9 mai sera très cher pour l’UFC.

La promotion a été forcée de reporter l’UFC 249 et les événements suivants en raison de la pandémie de COVID-19. Depuis lors, White a récemment révélé une carte empilée pour le 9 mai, mais il ne révélera pas où se trouve l’emplacement.

«Je devais aller ce samedi au Tachi Palace dans le nord de la Californie. Je l’ai fait. Nous pourrions y aller », a déclaré White lors d’une récente conversation sur l’émission de Kevin Harvick sur la radio Sirius XM NASCAR (via MMA Fighting). «On m’a demandé de ne pas participer à l’événement de la part de mes partenaires [at ESPN], que je respecte, alors je l’ai fait. Je leur ai donné le week-end et je suis actuellement au bureau. Nous sommes de retour ici. Nous travaillons. J’ai maintenant un rendez-vous pour le 9 mai. »

Lorsque l’événement du 9 mai aura lieu, Dana White admet que ce sera un moment coûteux pour la promotion. Mais, l’UFC est prête à dépenser l’argent pour faire face à l’actualité.

“Écoutez, je ne m’arrête pas. J’ai compris cette chose. La réalité est que cela peut-il être fait? Oui, cela peut être fait », a-t-il dit. “C’est juste très cher. C’est très cher et je suis prêt à dépenser de l’argent pour le faire. “

En fin de compte, bien que l’événement soit coûteux, Dana White attend avec impatience que l’événement ait lieu. Il est convaincu que la carte du 9 mai se poursuivra comme prévu, car il veut donner à ses combattants et à ses employés la possibilité de gagner de l’argent pendant cette période difficile.

“Je ne m’assois pas et n’attends pas que quelqu’un me dise qu’il est temps de faire ceci, il est temps de le faire”, a déclaré White. “Vous devez regarder en avant ce qui se passe là-bas. Mon engagement est envers mes employés et mes combattants. Je ne veux pas [to] licencier personne et je ne veux pas que les combattants assis pendant un an ne puissent pas gagner d’argent mais je veux que tout le monde soit en sécurité.

“Au lieu de vous cacher de cette chose, comment pouvez-vous sortir et découvrir comment fonctionner tout en étant en sécurité”, a-t-il poursuivi. «Mon plus gros problème avec tout cela est la désinformation. Vous lisez une chose ici, vous lisez quelque chose de différent ici. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Ce fut une chose très étrange à gérer. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15/04/2020.