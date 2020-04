Dana White admet qu’elle dépensera beaucoup d’argent pour le retour de l’UFC

Dana White

Malgré les pressions et la programmation de UFC détenu par la pandémie de coronavirus, le président de l’organisation, Dana White, continuer à travailler dur pour revenir sur l’agenda des événements.

En entretien avec Radio Sirius XM NASCAR, Blanc a affirmé qu’il dépenserait son argent pour UFC Relancez vos événements hebdomadaires pour respecter le calendrier annuel.

«Comprenez, je ne m’arrête pas. J’ai ça entre les mains. La vérité est: cela peut-il être fait? Oui, c’est possible. Et c’est très cher. C’est cher et je suis prêt à dépenser de l’argent pour cela »Déclara White.

Dana Il a également expliqué la raison pour laquelle il insistait pour ramener le UFC au milieu des plus grandes crises de l’histoire. Selon le haut commandement, l’attitude est pensée dans le but d’aider leurs athlètes afin qu’ils continuez à travailler et obtenez votre argent.

«Je ne suis pas assis à attendre que quelqu’un me dise qu’il est temps de faire ceci, il est temps de faire cela. Vous devez faire face à ce qui se passe à l’extérieur. Mon engagement est avec mes officiels et mes combattants. Je ne veux licencier personne et je ne veux pas que les combattants restent assis pendant un an et ne puissent pas gagner d’argent, je veux que tout le monde soit en sécurité »conclut-il.

En début de semaine, ESPN a révélé que UFC maintient dans ses plans d’organiser un événement 9 mai. Sans place confirmée, l’organisation compte organiser trois combats pour la ceinture, dont Tony Ferguson contre Justin Gaethje, programmé en UFC 249.