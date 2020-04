Dana White admet qu’il n’est pas sûr du prochain coup de Conor McGregor

Le plan de Conor McGregor d’attendre un autre coup de tête devra probablement changer s’il veut un retour rapide.

Le nouvel événement principal de l’UFC 249 entre Tony Ferguson et Justin Gaethje couronnera un nouveau champion intérimaire léger, ce qui signifie que le titre de 155 livres de l’UFC sera probablement unifié dans un combat avec le champion actuel Khabib Nurmagomedov d’ici la fin de l’année.

Alors, où cela laisse-t-il McGregor?

S’adressant à ESPN, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il était difficile d’évaluer ce qui se passerait ensuite avec McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC), qui avait hâte de venger sa perte face à Nurmagomedov.

“Cela affecte tout le monde”, a déclaré White. “Il y a trois (événements) qui ont déjà été reportés que nous allons travailler au cours des prochaines semaines, et je ne sais pas où cela met quiconque, parce que Conor veut vraiment ce match revanche avec Khabib, tandis que Khabib et Tony ou Gaethje ne se battra pas avant septembre probablement. Alors oui, personne n’a vu ça venir. C’est une de ces choses que vous ne pouvez pas prédire ou voir venir, mais c’est arrivé, et nous allons de l’avant avec ça et nous allons le comprendre. “

Nurmagomedov a été forcé de quitter l’événement principal de l’UFC 249 après s’être retrouvé coincé chez lui au Daghestan. Le Ramadan approchant fin avril, le retour prévu de “The Eagle” devrait se situer aux alentours de septembre.

McGregor a fait une déclaration lors de son retour à l’action quand il a terminé Donald Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246. Il y avait des rumeurs liant McGregor à un affrontement estival avec Gaethje, mais avec Gaethje intervenant maintenant pour contester le titre provisoire, McGregor retour à l’or peut avoir un peu plus de temps.

