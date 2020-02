Dana White affirme que Conor McGregor est «l’une des plus grandes stars des sports de combat»

Le président de l’UFC, Dana White, sait à quel point Conor McGregor est une star.

McGregor est sans aucun doute la plus grande star du MMA, mais White pense qu’il est l’une des plus grandes de l’histoire des sports de combat. Mais ce n’est pas seulement McGregor en tant que star de l’UFC, mais le patron de l’UFC sait qu’il a un certain nombre de tirages solides.

“Vous avez Conor, vous avez Jon Jones, vous avez Israël Adesanya, [Kamaru] Usman progresse, [Jorge] Masvidal est une énorme star, Nate Diaz est une grande star. Il y a beaucoup de gars et il y a différents niveaux », a déclaré Dana White dans The Will Cain Show. “Conor McGregor n’est pas [just] la plus grande star du MMA. Conor McGregor est l’une des plus grandes stars des sports de combat, point final…. Dans le sport, point final. Quand vous pensez aux sports de combat, vous parlez [Muhammad] Ali, [Mike] Tyson, McGregor, [Sugar Ray] Leonard. Je veux dire qu’il est dans cette catégorie. “

Pour Dana White, ce qui fait de Conor McGregor une star est simple. C’est la façon dont il se bat et comment il va toujours pour l’arrivée.

White comprend les coups de grâce des fans et il sait que c’est ce que McGregor apporte.

«Tout d’abord son style de combat. C’est marrant. Dites-moi le dernier combat de Conor McGregor qui a été nul? Ça n’existe pas. Juste sa personnalité, il a une grande personnalité, un rire contagieux. Il est drôle. Il a juste ce facteur, et il a cette aura que les gens aiment. “

Conor McGregor, bien sûr, vient de remporter une victoire par élimination directe de 40 secondes sur Donald Cerrone à l’UFC 246. C’était son premier combat en 15 mois et sa première victoire à l’intérieur de l’Octogone depuis 2016.

Reste à savoir quand l’Irlandais se battra. Mais, Dana White est catégorique: il veut le match revanche de Khabib Nurmagomedov à moins que “The Eagle” ne bat Tony Ferguson à l’UFC 249.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 31/01/2020.