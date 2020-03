Dana White affirme que d’anciens adversaires ont comparé le coup de poing à Yoel Romero à celui de frapper un morceau de béton

Image via @ufc sur Instagram

Dana White affirme que d’anciens opposants à Yoel Romero ont déclaré que le frapper était comme «frapper un morceau de béton».

Romero est largement considéré comme l’un des concurrents les plus terrifiants de l’Ultimate Fighting Championship aujourd’hui, et potentiellement dans tous les arts martiaux mixtes. À l’âge de 42 ans, il semble toujours posséder une capacité et une vitesse naturelles folles qui défient toutes les formes de logique à ce niveau.

Lors d’une récente interview avant le choc du Championnat des poids moyens UFC de Romero avec Israel Adesanya à l’UFC 248 ce week-end, le président de l’UFC Dana White a ajouté un peu de perspective sur ce que c’est que d’être dans la cage avec le “Soldat de Dieu”.

“Je pense que ce qui est fascinant quand vous parlez de Yoel Romero, et de la perte de ces combats, c’est que lorsque vous parlez aux gars qu’il a combattus, laissez-les vous raconter comment le combat s’est déroulé”, a déclaré White (vidéo via Las Vegas Review-Journal) Chaque fois qu’ils le frappaient, cela leur faisait mal. Ils ont dit que c’était littéralement comme combattre un morceau de béton, et personne qui ne l’avait jamais combattu ne voulait le combattre à nouveau. Ils ne veulent plus le combattre. C’est le genre de choses qui feraient dire à un gars qui est le champion: «Je n’ai pas besoin de cette merde», n’est-ce pas? Il est [Adesanya] choisir de combattre Yoel Romero. Si vous n’aimez pas ça, vous n’êtes pas un fan des combats et vous ne devriez probablement pas regarder ce combat de toute façon. “

White fait probablement référence à un commentaire de Robert Whittaker en 2018, qui a déclaré que Yoel Romero avait l’impression qu’il était en acier dans leur match revanche.

En effet, il y a très peu d’hommes qui entreraient volontairement dans l’Octogone pour faire face à Romero, mais comme il l’a dit à plusieurs reprises dans le passé, Adesanya est impatient de cimenter son héritage comme l’un des meilleurs de tous les temps.

Alors que battre simplement Yoel Romero va être une réussite en soi, l’espoir de “The Last Stylebender” semble être qu’il le terminera – quelque chose qu’aucun autre homme de l’UFC n’a été capable de faire.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.