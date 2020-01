Dana White affirme que Khabib Nurmagomedov a le type d’argent «Conor McGregor»

Image via moneyinc.com

Le président de l’UFC, Dana White, a affirmé que Khabib Nurmagomedov avait de l’argent de type Conor McGregor – plus de 50 millions de dollars.

White a revendiqué la conférence de presse d’après-combat après l’UFC 246, qui a vu le retour triomphal de McGregor dans l’Octogone lors de l’événement principal alors qu’il traversait Donald “Cowboy” Cerrone en 40 secondes.

Lorsqu’on lui a demandé si Nurmagomedov envisageait ou non de combattre Conor McGregor lors d’une revanche de leur confrontation à l’UFC 229, il avait la parole suivante.

“La réalité est que Khabib n’a jamais refusé un combat – jamais”, a déclaré White à propos de Nurmagomedov (via MMA Junkie). “Khabib ne refuse pas les combats. Ce n’est tout simplement pas son style. Il déteste Conor McGregor. Conor McGregor le déteste. Chaque fois que vous parlez de l’un à l’autre, c’est le type de réponses que vous obtiendrez.

“Tout le monde parle de la richesse de Conor”, a déclaré White. «Khabib est riche. Khabib a ce type d’argent. Khabib a ce type d’argent. Quand je dis ce type d’argent, je veux dire plus de 50 millions de dollars. »

Que ce chiffre soit exact ou non, Nurmagomedov est clairement en bonne position financière après ses deux dernières grandes victoires contre Dustin Poirier et Conor McGregor. Avec son prochain combat contre Tony Ferguson étant considéré comme l’un des combats les plus importants de l’histoire de l’UFC, il y a de très bonnes chances qu’il soit sur le point de cimenter sa position de meilleur poids léger de tous les temps.

Dans le sillage de ce combat, s’il est capable de dépasser “El Cucuy”, il y aura pas mal d’options sur la table pour “The Eagle”. Un autre combat contre McGregor est certainement l’un d’entre eux, mais avec Justin Gaethje qui attend dans les coulisses, il est sûr de dire que Khabib va ​​avoir les mains pleines dans les prochains mois, voire des années.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/01/2020.