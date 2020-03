Dana White analyse UFC 248 par jour à partir du PPV

Demain après-midi / nuit aura lieu UFC 248, le nouveau PPV de la société MMA la plus prestigieuse au monde. Il sera hébergé au T-Mobile à Las Vegas, Nevada. Le Championnat du monde des poids moyens sera en litige dans la lutte stellaire, qui devra faire face Israel Adesanya avec Yoel Romero.

Dana White analyse l’UFC 248

Comme avant chaque événement, Dana White a fait une brève analyse.

«Israël Adesanya est le champion du monde. Il aurait pu attendre que Paulo Costa se rétablisse mais il ne voulait pas. Il voulait se battre avec Yoel Romero. Personne ne veut se battre avec Yoel Romero. Il a dit qu’il en avait besoin pour son héritage. Totalement respectable, événement stellaire incroyable.

«Parlons du combat co-star, c’est l’un de mes favoris cette année. Notre première championne chinoise, Weili Zhang, contre Joanna Jedrzejczyk. Ces deux femmes sont des gangsters et se détestent. Ce sont deux des femmes les plus folles du monde qui se battent pour un championnat. Hier, lors de la Journée des médias, ils ont eu l’un des meilleurs face à face de tous les temps. Je ne peux pas attendre ce combat et vous ne devriez pas le manquer.

«Quelques combats qu’ils ne connaissent peut-être pas. Viera vs Safarov. Viera est plusieurs fois champion du monde de BJJ. Il est invaincu, 6-0, et toutes ses victoires se sont terminées. Cinq de ces victoires ont été remportées. Quand il vous amène au sol, le combat est terminé. Mais Safarov est un expert du sambo. Il possède également de nombreuses compétences au sol, bien qu’il aime lutter contre la position debout et les échanges. Huit de ses victoires ont été achevées, avec six KO. J’espère que c’est une guerre.

“Madsen contre Hubbard. Madsen a une fiche de 9-0, six arrivées, toutes au premier tour. Il est médaillé d’argent olympique en lutte gréco-romaine. Il est agressif et aime démarrer vite. Hubbard a une fiche de 11-3, six arrivées et ancien champion de la LFA. C’est un combattant assez complet. »