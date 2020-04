Dana White annonce le concours, le vainqueur devra affronter l’UFC

Vous voulez être un entremetteur UFC? Maintenant, c’est votre chance – enfin, au moins pour un combat.

L’UFC, son président Dana White et l’actrice Halle Berry se sont associés pour un concours de style tirage au sort, 100% des recettes étant reversées à quatre organisations caritatives: Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen et No Kid Hungry.

Le gagnant recevra une poignée de prix, dont une expérience UFC VIP, l’opportunité d’aller dîner avec Berry, et plus encore.

Cependant, le prix le plus unique est peut-être l’occasion de jumeler un combat UFC. Dans une récente interview avec TMZ, White a profité de l’occasion jamais offerte auparavant.

“(Le vainqueur) participera à une réunion de matchmaking, et je vais vraiment les laisser se battre”, a déclaré White.

Alors, que se passe-t-il si le gagnant veut faire un match impopulaire? White a dit que le matchmaking n’est pas une personne qui appelle les coups de feu. Le gagnant participera à une réunion avec les cuivres de l’UFC où, espérons-le, ils seront tous d’accord.

“Il y a un processus de mise en relation”, a déclaré White. «Ce qui se passe, c’est que nous sommes quatre: Sean Shelby, Mick Maynard, Hunter Campbell et moi. Donc ce n’est pas cette (chose où) je rentre et je dis “Nous faisons ceci, cela et l’autre chose”. C’est un processus. Nous nous disputons. Nous nous battons. «Ça ne va pas arriver. On ne peut pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. »

«C’est un long processus qui se poursuit. Ils feront partie des querelles et des disputes et nous verrons où il sortira à la fin et ce qu’il obtiendra. “

Consultez la page officielle du concours caritatif de l’UFC via All-In Challenge.

