Dana White annonce le retour de The Ultimate Fighter

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré mercredi lors d’une Reddit AMA que l’émission de télé-réalité The Ultimate Fighter reviendrait «bientôt».

Beaucoup ont supposé que The Ultimate Fighter était mort après la fin de l’émission au cours des dernières années, avec un faible taux d’audience à la télévision et un faible soutien des fans et des médias. Lorsque White a présenté la série Contender, cela semblait être une progression naturelle du TUF, et beaucoup pensaient que c’était une indication que l’UFC supprimerait définitivement le TUF.

Non, dit White. Dans une AMA sur le subreddit MMA, le président de l’UFC a déclaré que le TUF n’est pas seulement de retour, mais qu’il revient «bientôt».

Utilisateur de Reddit: TUF est-il totalement mort ou revient-il? Ça me manque vraiment

Dana White: TUF revient bientôt.

L’Ultimate Fighter était l’un des plus grands pilotes de l’UFC au milieu des années 2000 et était responsable de la recherche d’un certain nombre de combattants vedettes qui sont entrés dans l’UFC, tels que Forrest Griffin, Rashad Evans et Michael Bisping, qui ont tous finalement réussi à le Temple de la renommée de l’UFC. Pendant de nombreuses années, TUF était la télévision incontournable, mais ces dernières années, elle est devenue obsolète.

De nombreux fans et médias réclamaient la fin du TUF, et pendant un certain temps, il semblerait que ce serait le cas étant donné que l’émission n’a pas eu de nouvelle saison depuis 2018. Après avoir retiré tout 2019, il semble que 2020 ou 2021 pourrait voir le retour de The Ultimate Fighter. Il sera intéressant de voir comment les fans réagiront à cette nouvelle, car le soutien à la série a vraiment diminué au cours des dernières saisons. Mais peut-être que l’UFC a quelques changements dans sa manche pour garder le spectacle frais et divertissant pour une nouvelle ère de fans de l’UFC sur ESPN.

Êtes-vous d’accord avec Dana White ramenant The Ultimate Fighter?