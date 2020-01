Dana White appelle UFC-Reebok à un «coup de circuit»

En 2014, l’UFC a signé un accord de pourvoirie de six ans avec Reebok pour devenir le sponsor officiel des vêtements de l’UFC, et cet accord ne s’est pas bien passé aux yeux de nombreux fans et combattants.

Lorsque les combattants pouvaient représenter leurs propres sponsors, ils avaient plus d’occasions de gagner de l’argent, mais depuis la signature de l’accord Reebok, les combattants ne sont pas autorisés à représenter des sponsors supplémentaires. Reebok paie également la plupart des combattants beaucoup moins qu’ils ne le seraient par leurs propres sponsors individuels.

Bien qu’il y ait eu de nombreux critiques de l’accord Reebok et UFC, le président de l’UFC Dana White est à l’opposé de l’argument, et lors d’une interview avec Aaron Bronsteter de TSN, a qualifié l’accord avec Reebok de “home run”.

“Cela a fini par être un coup de circuit absolu”, a déclaré White. “J’adore le look, j’aime la sensation de tout ce que nous avons fait avec Reebok et les uniformes sont là pour rester.”

Lorsque Bronsteter a fait un suivi et a demandé si l’UFC pouvait rester avec Reebok ou déménager chez Adidas, qui possède Reebok, White a déclaré que l’UFC avait une excellente relation avec Reebok et qu’elle avait profité à toutes les personnes impliquées.

“Adidas possède Reebok”, a-t-il déclaré. «Nous avons eu une excellente relation avec Reebok, c’était bien, c’était bon pour nous, c’était bon pour les combattants, et évidemment c’était très bon pour la télévision. Il semble beaucoup mieux, plus propre et nous verrons ce que l’avenir nous réserve lorsque l’accord sera conclu. “

Il semble que Dana White soit complètement prête à conclure une nouvelle entente avec Reebok et à les garder en tant que marque de vêtements officielle de l’UFC, en particulier parce qu’ils offrent un look plus net à la télévision. Avec Zuffa Boxing commençant potentiellement en 2020, il sera intéressant de voir si Reebok devient également le pourvoyeur officiel de cette organisation.

Aimeriez-vous voir Reebok rester avec l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.