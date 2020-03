Dana White aux critiques qui l’accusent de ne pas se soucier de la santé et de la sécurité des combattants – “Vous ne me connaissez pas”

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a attiré l’attention de nombreux membres de la communauté des arts martiaux mixtes (MMA) pour son désir de continuer à faire face à la pandémie de coronavirus.

Mais si vous interrogez le président franc sur les opinions de ces gens, il s’en fiche tout simplement.

Et bien que beaucoup puissent apprécier une attitude insouciante quand il s’agit de ne pas laisser les opinions des autres sur vous vous dissuader de votre façon de penser au quotidien, face à une crise mondiale, cela frappe juste un peu différemment.

Néanmoins, White a ses raisons de vouloir continuer, et cela n’a rien à voir avec la cupidité des entreprises, comme il le dit, affirmant qu’il s’agit de faire sa part pour garder un sentiment de normalité.

“Les gens doivent être divertis, pour ressentir une sorte de normalité”, a déclaré White à CNN Sports. “Et vous me connaissez, si je peux encore trouver des moyens de gérer l’UFC et de le faire en toute sécurité, et de ne mettre aucun de mes employés en danger, alors nous allions le faire”, a-t-il ajouté, tout en disant que si vous ne le faites pas croyez qu’il se soucie de la santé de son combattant ou de ses employés, alors vous ne le connaissez vraiment pas en tant que personne.

«Je m’en fous (des opinions des autres). Permettez-moi de vous dire quoi, mes employés, lorsque tout cela a vraiment commencé à baisser, nous avons eu une énorme réunion avec tout notre personnel. Je n’ai pas licencié un seul employé », a-t-il déclaré.

En effet, plusieurs entreprises à travers le pays ont dû licencier des employés à un rythme fulgurant en raison directe des fermetures obligatoires en raison de cas positifs de Covid-19, qui se multiplient à l’heure. Et tandis que le président Trump travaille actuellement sur un plan de relance pour renflouer les Américains qui travaillent dur, ainsi que les grandes entreprises, sachant que vous avez un travail à revenir lorsque la côte est claire est quelque chose que la plupart préféreraient.

«Vous pouvez m’accuser de tout ce que vous voulez, mais aucun de mes employés n’est licencié. J’ai dit à tous mes gens si l’un d’entre eux ou les membres de leur famille tombent malades ou ont des problèmes, vous m’appelez et je vous prendrai en charge.

«Les gens qui ne me connaissent pas peuvent m’accuser de ce qu’ils veulent. Quand j’ai demandé à tout le monde si vous ne vous sentiez pas en sécurité ou si vous apparteniez au groupe à haut risque et que vous vouliez rentrer à la maison et travailler à la maison, aucun de mes employés n’est sorti. »

White a redoublé d’attention pour tous ses employés et combattants, affirmant qu’il ne mettrait délibérément personne en danger simplement pour améliorer les résultats de l’UFC.

«Je prends toujours soin de mon peuple, que ce soit mes combattants ou mes employés. La santé et la sécurité sont quelque chose qui m’inquiète chaque semaine, pas seulement depuis l’apparition du coronavirus. C’est ce que nous faisons.

“Pour quiconque dit que je ne suis pas concerné par la santé et la sécurité et toutes ces autres choses, alors vous ne me connaissez pas.”

Après que l’UFC Fight Night 170 ait fermé ses portes samedi dernier (14 mars) à Brasilia, au Brésil, la promotion a décidé de reporter ses trois prochains événements sur le calendrier. Pourtant, White est confiant qu’il aura sa machine bien huilée en marche juste à temps pour l’étape UFC 249: “Khabib vs Ferguson” le 18 avril.

L’emplacement est à déterminer.