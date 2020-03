Dana White blâme les médias critiquant l’UFC lors d’une épidémie de coronavirus: «Les personnes les plus faibles et les plus faibles sur Terre»

Le président de l’UFC, Dana White, est déterminé à reprendre ses activités pendant l’épidémie de coronavirus en cours et il ne se soucie pas de savoir qui a un problème avec cela.

Après avoir reporté les trois prochaines cartes sur le calendrier de l’UFC en raison de la recommandation du président Donald Trump de limiter les rassemblements à 10 personnes au maximum pour aider à ralentir la propagation de la maladie mortelle, White a promis que la promotion reviendrait le 18 avril pour un événement très attendu. carte mettant en vedette Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson dans l’événement principal.

La déclaration de White intervient après avoir déjà promu une carte à Brasilia, au Brésil, le week-end dernier à huis clos après que le gouvernement local a fermé les fans assistant à l’événement en raison de l’épidémie de coronavirus dans le pays.

Avec tous les autres sports majeurs sur Terre annulant des événements ou suspendant le jeu pour la saison, White devient malade et fatigué d’entendre les médias critiquer l’UFC pour avoir essayé d’aller de l’avant avec des événements où les combattants réclament de concourir indépendamment des dangers potentiels qui se présentent. avec la propagation du coronavirus.

“Allez en ligne et regardez certaines de ces personnes – et ce n’est pas un coup, c’est juste un fait – les personnes les plus faibles et les plus faibles sur Terre couvrent le plus grand et le plus mauvais sport sur Terre”, a déclaré White lors d’un chat en direct sur Instagram avec Champion poids welter de l’UFC Kamaru Usman. «Qu’attendez-vous qu’ils disent? Que pensez-vous qu’ils vont dire?

«J’ai plus de 350 employés qui travaillent pour moi. Des entreprises de plusieurs milliards de dollars licencient actuellement tous leurs employés. Nous n’avons pas mis à pied une personne à l’UFC. Chaque combattant qui se bat pour moi se battra trois fois cette année. Notre horaire continuera. Tout le monde va être payé. Nous allons comprendre cela et nous serons le premier sport à revenir et à f * ck cette merde. Tout continuera. “

White dit qu’il est immunisé contre les critiques parce qu’en fin de compte, il se bat pour garder son personnel et sa liste d’employés pendant une période difficile dans le monde.

Il soutient également que les soins médicaux que recevront les combattants lors de la compétition à l’UFC sont de premier ordre et que leur santé et leur sécurité sont toujours prioritaires.

«Écoutez, les médias peuvent parler autant de merde qu’ils le souhaitent. Ils ne nourrissent pas les familles », a déclaré White. “Ils ne s’occupent pas de f * cking les gens. Ils n’ont pas de gens qui comptent sur eux. Ils n’ont pas de personnes à soutenir.

«Nous faisons la bonne chose en ce qui concerne les tests médicaux et tout. C’est tout ce que nous faisons. Ce n’est rien de nouveau. Nous le faisions bien avant le coronavirus. Nous prenions soin des gens et veillons à ce que tout le monde soit en bonne santé. Chaque combat avec moi sur la route reçoit de bien meilleurs soins médicaux qu’à la maison s’ils sont avec moi. »

White a ajouté que l’UFC avait contacté tous les combattants de la liste pour leur faire savoir que l’organisation les soutiendrait de toute façon possible, car l’épidémie de coronavirus continue de fermer de plus en plus d’entreprises quotidiennement.

On ne sait toujours pas si l’UFC indemnisera les athlètes qui devaient participer aux prochaines cartes annulées, mais White promet que toute personne dans le besoin recevra son aide.

«J’ai dit à toute notre liste – si vous ou vos proches avez des situations ou quelque chose de mal, appelez-moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous preniez soin de vous », a déclaré White.

En ce qui concerne l’avenir, White fait tout son possible pour relancer le calendrier, en commençant par l’UFC 249. Il espère qu’à ce stade, la vie pourra retrouver un certain sens de la normalité, du moins avec les cartes de promotion de l’UFC.

“Nous allons passer à travers cela”, a déclaré White. “Nous le ferons. Tous mes gens qui sont avec moi, pas besoin de s’inquiéter. Profitez de votre famille, passez votre temps. Ce sont de grandes vacances jusqu’à ce que cette chose explose et nous serons de retour sur la bonne voie et nous botterons des fesses comme nous le faisons toujours. »