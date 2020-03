Dana White blâme Yoel Romero pour l’événement principal terne

LAS VEGAS – De nombreux spectateurs de la T-Mobile Arena n’étaient pas satisfaits de l’événement principal de l’UFC 248 entre le champion des poids moyens Israel Adesanya et le challenger Yoel Romero. Le président de l’UFC, Dana White, n’était pas différent.

Lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 248 après l’événement de samedi, on a demandé à White ses réflexions sur l’événement principal. Alors qu’il y avait deux combattants dans le combat pour le titre des poids moyens, le patron de l’UFC en a blâmé un en particulier pour le combat terne.

Voici un indice: ce n’était pas le champion.

“Je le pense (je pense que c’était la faute de Romero)”, a déclaré White. «Il est littéralement sorti et s’est tenu au milieu de… quand la cloche a sonné au premier tour, il s’est juste tenu là, les mains levées. Tu sais ce que je veux dire? Vous entrez et affrontez le champion du monde. Ceci est votre dernier tir à un championnat. Vous ne devriez même pas être ici pour obtenir ce combat pour le titre. Ce devrait être Paulo Costa. S’il n’a pas été blessé, vous n’avez même pas cette opportunité. Vous entrez et vous faites tout votre possible pour gagner ce combat. Il n’a littéralement rien fait de tout cela. »

Alors que White critiquait Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC), il a rejeté la contribution d’Adesanya. Le président de l’UFC a déclaré que Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC) se bat passionnant quand il a des adversaires passionnants. Pour preuve, il a souligné les performances passées d’Adesanya et a indiqué que la prochaine défense probable du champion contre Costa prouverait davantage son point.

“Je crois qu’Israël Adesanya se bat au niveau de son adversaire”, a déclaré White. «Le combat d’Anderson Silva était similaire à cela. Ensuite, vous pensez au combat (Kelvin) contre Gastelum. Ce fut une guerre. Gastelum le poursuit et essaie de lui enlever la tête. (Robert) Whittaker le poursuit en essayant de lui enlever la tête. Ce combat était génial. Tu ferais mieux de croire que Paulo Costa va le poursuivre. Ce combat devrait être ridicule. »

Quant à l’avenir de Romero, White n’a donné aucun détail. Cependant, il n’était pas impatient de discuter des chances que Romero, 42 ans, puisse recevoir un autre coup de feu à un moment donné.

“Un chemin vers le titre après cette performance?” Dit White. “Vous êtes fou même de poser cette question en ce moment. Il avait l’air terrible ce soir. Il a littéralement renoncé à une opportunité ce soir. Peut-être qu’il revient dans son prochain combat et ressemble à Yoel Romero. Mais s’il ne le fait pas, je ne m’attendrais pas à ce qu’il se batte encore 10 ans comme ça. “

Peu de temps après que White est monté sur le podium, Romero est monté sur scène. Il a été interrogé sur les commentaires de White. Sa réponse indiquait qu’il ne comprenait pas le fondement de ces commentaires. Il a blâmé Adesanya pour le combat de titre terne.

“Où vous battez-vous?” Dit Romero. “Ne vous battez-vous pas au milieu du ring? Je me tenais au milieu du ring et il a couru. Qu’est-ce que tu ferais? Chaque fois qu’il venait après moi, il courait. Chaque fois qu’il s’approchait de moi, il courait, courait et courait. Avez-vous vu le combat? Avez-vous vu ce premier coup avec lequel j’ai attrapé Israël? Ouais, il ne voulait plus rien après ça. “

L’UFC 248 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

