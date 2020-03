Dana White “choqué” par la performance de Yoel Romero UFC 248 contre Israël Adesanya

Samedi soir, l’UFC 248 était en passe d’être le favori pour l’événement de l’année, jusqu’à ce que le combat pour le titre des poids moyens entre Israël Adesanya et Yoel Romero ait lieu. Bien que la star en herbe Adesanya ait réussi à conserver sa ceinture avec une décision unanime, Romero et lui ont organisé un combat sans incident mis en évidence par de longues périodes d’inactivité qui ont aigri la soirée pour les fans. Et le président de l’UFC, Dana White, pense qu’il n’y a qu’un seul homme à blâmer: la merveille sans merci et sans âge, Romero.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-combat, White a blâmé la performance étrange de Romero, affirmant qu’avec le recul, il souhaitait qu’ils aient juste attendu que Paulo Costa guérisse au lieu de donner à Romero un autre coup de titre.

“Je suis choqué”, a déclaré White. «Romero savait que c’était sa dernière opportunité à un championnat du monde. Je pensais qu’il allait sortir comme une chauve-souris de l’enfer, lui mettre des tonnes de pression, tirer sur les démolitions, essayer de le mettre KO. Il n’a littéralement rien fait de tout cela. Si vous êtes Adesanya, il a combattu le combat intelligent. Vous restez à l’extérieur, il a coupé cette jambe et il a choisi ses coups de poing et a fait ce qu’il a fait. Romero a beaucoup bougé et a agi comme s’il essayait de se battre, mais il ne l’a jamais vraiment fait.

«Le recul est de 20/20. Nous n’aurions probablement pas dû faire ce combat et nous aurions dû attendre Costa. Eh bien, nous l’avons fait. “

White n’a jamais été du genre à tirer ses coups de poing lorsqu’il parlait d’événements principaux terne et la performance de Romero lui a certainement fourni de nombreuses opportunités. Pour commencer le combat, Romero est littéralement sorti au centre de la cage, a mis en place une haute garde et est resté immobile pendant deux minutes pendant qu’Adesanya a rebondi, à la recherche d’une entrée. Au lieu d’être un démarrage lent, cela est devenu l’histoire du combat alors qu’Adesanya a lentement pris le contrôle avec une sortie régulière de coups de pied tandis que Romero recherchait en grande partie des opportunités pour contrer ce qui n’est jamais venu. Au lieu de cela, ce qui est venu était une jambe endommagée, une perte de décision unanime pour le champion des poids moyens et la colère de son patron.

«Dès la cloche, il est sorti et s’est tenu là, les mains levées. Cela n’a absolument aucun sens », a déclaré White. «Je pensais qu’il allait sortir comme un fou.

«Ce fut un combat terrible. Si vous regardez l’UFC dans son ensemble depuis aussi longtemps que nous le faisons, vous pouvez littéralement mettre dans une seule main des combats de merde que nous avons faits. Il en faut deux pour se battre. Si quelqu’un va là-bas et ne veut pas s’engager et ne veut pas se battre, et vous êtes un gars comme Adesanya, il a tellement plus à faire. C’est ainsi que le gars agit. Il va rester en arrière et il va le séparer comme il l’a fait. Cette jambe a été détruite. . . Il ne va pas avoir de peps dans sa démarche ce soir. Cette jambe me fait mal.

«Adesanya a fait ce qu’il avait à faire à mon avis. Pourquoi courir là-bas et devenir fou contre un gars aussi dangereux quand ce gars ne se bat pas du tout? »

Cette perte marque très probablement la fin des espoirs de Romero pour le championnat au sein de l’UFC. Bien que plus tôt cette semaine, Romero ait déclaré qu’il avait l’intention de combattre encore 10 ans, à 42 ans, il est difficile de l’imaginer revenir pour un autre combat pour le titre. Surtout quand son promoteur est tellement en colère contre lui.

«Un chemin vers le titre après cette performance? Vous êtes fou même de poser cette question en ce moment “, a conclu White. «Il avait l’air terrible ce soir. Il avait l’air terrible. Il a littéralement renoncé à une opportunité ce soir. Peut-être qu’il revient dans son prochain combat et ressemble à Yoel Romero. Mais s’il ne le fait pas, je ne m’attendrais pas à ce qu’il se batte encore 10 ans comme ça. “