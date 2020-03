Dana White claque “ plein de s ** t ” critiques du combat entre Cejudo et Aldo

Le président de l’UFC, Dana White, a entendu vos critiques à propos du combat pour le titre des poids coqs récemment annoncé entre le champion Henry Cejudo et le challenger Jose Aldo et, bien, il pense que vous êtes “plein de merde”.

Cejudo et Aldo se rencontreront à l’UFC 250 en mai et au Brésil. La controverse provient du fait qu’Aldo, bien que largement considéré comme le meilleur poids plume de tous les temps, est sur un dérapage de deux combats, y compris une perte de décision serrée contre Marlon Moraes dans son combat contre les poids coqs solitaires.

Contrairement à ses incroyables distinctions, certains fans ne se sentent tout simplement pas mériter un titre pour le moment.

Le blanc n’a pas le temps pour ce genre de douleurs au ventre.

“Alors ne le regardez pas”, a déclaré White à TMZ Sports quand on lui a parlé du retour de Cejudo contre Aldo (via MMA Mania). «Les gens sont pleins de merde. Ça va être un combat incroyable. Aldo le mérite absolument et Cejudo le veut, et Cejudo n’est pas un gars qui court à la recherche de combats faciles. “

Bien que White ait probablement raison de dire que même les fans qui ont tourné en dérision ce match finiront probablement par le faire, il n’y a guère de raisons de croire qu’il existe des prétendants aux poids coq plus méritants qu’Aldo – au moins dans le sens traditionnel.

En ce qui concerne les victoires des poids coq contre les adversaires classés, Petr Yan et Aljamain Sterling ont fait plus pour justifier les tirs au titre des poids coq qu’Aldo, c’est pourquoi certains fans sont frustrés par le match. Yan et Sterling sont également naturellement bouleversés par cela, et seraient sans doute en désaccord avec White quand il s’agit de Cejudo qui ne “court pas à la recherche de combats faciles”.

