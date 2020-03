Dana White commente un héros de catcheur au lycée

– Le catcheur du lycée du Nouveau-Mexique, Canaan Bower, a aidé à arrêter un enlèvement et une agression présumés au Nouveau-Mexique le mercredi 25 mars.

Daniel Arroyo Beltran, 22 ans, a été arrêté après que des témoins ont déclaré qu’il avait tenté d’enlever trois enfants à la station-service de Chucky à Doña Ana. Beltran est également accusé d’avoir agressé plusieurs clients et employés qui ont tenté d’intervenir. Beltran a été inculpé de quatre chefs de batterie, de deux chefs de voies de fait, de deux chefs de violence envers les enfants et d’un chef d’enlèvement.

USA Today rapporte qu’une femme est descendue du bus chez Chucky à Doña Ana, NM, vers 9h le 25 mars avec ses trois enfants, âgés de 9, 2 et 1. Elle attendait son Uber quand elle a remarqué Arroyo qui la regardait et ses enfants. Selon la mère, l’homme s’est approché d’eux et a saisi le bras de l’enfant de 2 ans, puis a exigé que la femme lui donne ses enfants. La mère a donné des coups de pied à Arroyo et il a répondu en la frappant à la tête. La femme a déclaré qu’elle était tombée en arrière sur le dessus de son fils de 1 an, attaché dans un porte-bébé sur son dos. Arroyo aurait frappé un homme qui a tenté d’aider et a tenté de frapper une femme qui tentait également d’aider. Heureusement, la mère et ses enfants ont pu se précipiter à l’intérieur du magasin. Un homme a essayé de maintenir les portes fermées mais Arroyo a poussé la porte avec suffisamment de force pour que l’homme soit renversé. Arroyo a alors frappé cet homme au visage. Arroyo a frappé deux autres femmes qui étaient à l’intérieur du magasin et a fait le tour du magasin en criant: «Donnez-moi les enfants». La femme et ses enfants se sont cachés dans une pièce réservée au personnel.

Bower était de l’autre côté de la rue, remplissant son camion dans une station-service Circle K quand il a remarqué l’agitation et est allé.

“Des coups de poing étaient lancés et (il pouvait entendre) des cris de terreur, alors il a sauté dans son camion et traversé la rue”, a déclaré Troy Bower, père de Canaan. «Au moment où il est arrivé, ils étaient entrés et donc il est sorti de son camion et est entré à l’intérieur – et il y avait tout un tas de sang sur le sol.»

Canaan a déclaré qu’il avait vu une femme au téléphone crier au secours tandis qu’un homme tentait de frapper une porte réservée au personnel.

“Donc, mon fils – qui vient de remporter le championnat du district de lutte il y a des semaines – est juste venu derrière ce gars et l’a frappé violemment et l’a mis dans un étranglement et a attendu que la police se présente”, a déclaré Troy.

Vous pouvez voir des images de l’incident ci-dessous.

Le président de l’UFC, Dana White, a pris connaissance de l’histoire et souhaite rencontrer Canaan.

Hé Canaan Bower, tu es génial !!! Lorsque cet épisode de Twilight Zone sera terminé, j’aimerais beaucoup vous rencontrer https://t.co/voixXpFTxE

– Dana White (@danawhite) 29 mars 2020