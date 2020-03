Dana White compare le coronavirus au cancer: “Vous ne pouvez pas fuir cette chose”

Alors qu’il tente de continuer à organiser des événements au milieu de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde, le président de l’UFC, Dana White, prend le virus au sérieux. Lors d’une récente interview avec Kevin Iole de Yahoo! Sports, White a fait une comparaison surprenante, comparant COVID-19 au cancer.

Le fataliste Dana White à @KevinI: “Que vous soyez un expert en coronavirus ou non, c’est comme se cacher du cancer. Vous ne pouvez pas vous cacher de cette chose. Si vous êtes une personne à haut risque, cette chose va vous attraper.”

Pendant la période pendant laquelle l’UFC a dû faire face au report de trois de leurs événements en raison de la pandémie de coronavirus, Dana White a continué à appeler les médias et leurs préoccupations quant à son objectif de continuer à se battre pendant la crise actuelle .

En essayant des temps non seulement pour les sports de combat ou le monde du sport, mais aussi pour la population active quotidienne, White a veillé à souligner qu’il n’a pas dû licencier d’employés de l’UFC pendant la pandémie.

Au cours de l’interview avec Iole, White n’a pas retenu ses pensées sur COVID-19, disant qu’il ne pensait pas que cela allait disparaître de sitôt. White a ajouté que s’il devait contracter le coronavirus, il a eu une excellente course dans sa carrière.

«Que va-t-il se passer la prochaine saison de la grippe? Cette chose va juste disparaître? Non, ça va revenir comme la grippe. Si c’est ce qui va vous amener, ça vous amènera. Écoutez, Kevin, j’ai fait une super course, non? Si le Coronavirus est ce qui va m’attraper, faisons-le, apportez-le, je suis prêt Corona. Venir me chercher.”

Bien que Dana White semble prêt à s’attaquer au virus s’il devait le contracter, il reconnaît également qu’il ne pense pas qu’il disparaîtra de si tôt, et il est prêt à l’accepter s’il l’attrape.

Que pensez-vous des commentaires de Dana White sur le coronavirus et sa comparaison avec le cancer?