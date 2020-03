Dana White compare le coronavirus au cancer: “Vous ne pouvez pas fuir cette chose”

Tout en essayant de continuer à organiser des événements au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, le président de UFC, Dana White, vous prenez le virus au sérieux.

En entretien avec Kevin Iole de Yahoo! Sports, White a fait une comparaison surprenante, en la comparant COVID-19 avec un cancer.

Pendant le temps que UFC a dû faire face au report de trois de ses événements pour la coronavirus, Dana WhiteIl a ensuite appelé les médias et a fait part de ses préoccupations et de son approche pour continuer les combats pendant la crise actuelle.

Dans les moments difficiles, non seulement pour les sports de combat, mais pour la population mondiale, Blanc Il s’est assuré de souligner qu’il n’avait pas eu à licencier d’employés pendant la pandémie.

Lors de l’entretien avec Iole, Blanc il n’a pas retenu ses pensées COVID-19, indiquant qu’il ne pense pas qu’il disparaîtra bientôt. Blanc ajouté que si je devais contracter Coronavirus, aurait eu une belle carrière dans sa vie.

“Que va-t-il se passer la prochaine saison de la grippe? Est-ce que cette chose va disparaître? Non, ça va revenir comme la grippe. Si c’est ce qui vous attrape, il vous attrapera. Écoutez, Kevin, j’ai eu une belle carrière, non? Si le coronavirus va m’attraper, faisons-le, apportons-le, je suis prêt Corona. Viens me chercher.”

Alors que Dana White semble être prêt à contracter le virus s’il le contracte, il reconnaît également que cela prendra beaucoup de temps et qu’il poursuivra le développement de UFC 249 qui est prévu pour le prochain 18 avril.