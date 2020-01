Dana White confirme Kamaru Usman contre Jorge Masvidal pour l’International Fight Week

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que le champion des poids welters de l’UFC, Kamaru Usman, affrontera Jorge Masvidal lors de l’International Fight Week à Las Vegas en juillet.

Usman a révélé cette semaine à Joe Rogan que White lui avait dit que la promotion cherchait à organiser un combat avec Masvidal lorsque Usman serait en bonne santé pour se battre. Usman et Masvidal ont ensuite eu une altercation verbale à Miami cette semaine avant le Super Bowl, ce qui a poussé à la spéculation qu’un combat pourrait se rassembler.

Vendredi, White était sur le Jim Rome Show et a confirmé que Usman combattrait Masvidal à Vegas début juillet. Il a également déclaré que si Masvidal remporte la ceinture, l’UFC pourrait faire le match revanche à Miami. Voici ce que le boss de l’UFC a dit (h / t Shaun Al-Shatti).

Dana White sur @GamebredFighter: “Lui et Usman se battront à Vegas, probablement International Fight Week. Et puis s’il gagne, nous ferons peut-être sa première défense de titre à Miami.” (via le Jim Rome Show)

Lorsque Usman vs Masvidal aura lieu, ce sera l’un des combats les plus attendus de 2020. Usman est le champion des poids mi-moyens de l’UFC et sort d’une victoire épique de TKO contre Colby Covington à l’UFC 245. Il est invaincu à l’UFC avec un 11 -0 record à l’intérieur de l’Octogone et ne semble pas ralentir de si tôt.

Masvidal, quant à lui, a été principalement un gardien tout au long de sa carrière, mais il a explosé en superstar en 2019 avec trois victoires consécutives d’arrêt sur Nate Diaz, Ben Askren et Darren Till. Maintenant Masvidal est une superstar de bonne foi, qui combine ses compétences en cage avec son don de gab pour se faire une star complète pour l’UFC.

Les cotes des paris avaient été précédemment publiées pour ce combat, Usman étant un favori des paris confortables. Maintenant que le combat est presque officiel, attendez-vous à beaucoup d’actions des deux côtés, car ce sera sûrement un combat très populaire pour les parieurs.

Êtes-vous excité de voir Kamaru Usman combattre Jorge Masvidal?