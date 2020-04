Dana White confirme le retour de l’Ultimate Fighter

Dana White

Le président de l’UFC, Dana White, a révélé lors d’une séance de questions et réponses sur Reddit que The Ultimate Fighter, la célèbre émission de téléréalité de UFC reviendra cette année.

Beaucoup d’entre nous supposent que la téléréalité UFC Il était déjà présumé mort après que l’émission ait baissé la cote et n’avait pas le soutien des fans et de la presse. Quand Blanc jeté Série Contender, il a été laissé entendre que c’était une évolution de la réalité, et que les jours de réalité faisaient déjà partie du passé.

“Ce n’est pas comme ça”dit Blanc. En réponse, le président de UFC a révélé que la réalité ne revient pas seulement, ce sera aussi prochainement.

The Ultimate Fighter était l’un des grands soutiens de UFC dans la décennie de 2000 et responsable de trouver de grandes étoiles qui faisaient partie de la UFCcomme Forrest Griffin, Rashad Evans et Michael Bisping, qui est ensuite entré dans le Temple de la renommée de UFC. Pendant de nombreuses années, la réalité a été observée dans différents pays, car il y avait aussi des versions de Amérique latine, Chine et Canada, entre autres.

La presse et les médias ont attendu l’émission de téléréalité après sa dernière saison en 2018. Après le 2019 sans réalité, tout semble indiquer que le 2020 et 2021 ce sera son retour. Sans aucun doute, il sera intéressant de voir le soutien à la téléréalité après une pause. Comme aussi voir quelques changements dans son format dans ESPN.