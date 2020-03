Dana White confirme “quatre ou cinq” emplacements potentiels pour l’UFC 249

Le président de l’UFC, Dana White, est déterminé à ce que l’événement à la carte UFC 249 du mois prochain ait lieu comme prévu le 18 avril 2020.

La carte de combat devait initialement avoir lieu à Brooklyn, cependant, en raison de l’épidémie de Covid-19, la promotion a été forcée de déplacer l’événement à court préavis.

Le nouvel emplacement de l’UFC 249 n’a pas encore été déterminé ou révélé par les responsables de l’UFC à ce stade. Mais, le patron de l’UFC a noté que la promotion avait «quatre ou cinq» emplacements potentiels pour accueillir l’événement.

“J’ai quatre ou cinq emplacements en ce moment”, a révélé Dana White, “Et nous concluons cet accord! Et puis nous allons découvrir qui nous pouvons entrer, qui nous ne pouvons pas, ce que nous pouvons faire et nous allons construire une carte autour de cela. “

L’UFC fait face à de multiples défis en plus de l’emplacement réel de l’UFC 249.

Plusieurs combattants prévus pour concourir au 18 avril viennent de Russie, et le pays a récemment annoncé une interdiction transfrontalière qui prend effet le 30 mars.

Courtoisie UFC.com

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, devrait mettre son titre en jeu contre Tony Ferguson lors de l’événement principal de l’UFC 249.

Cependant, le sort de “The Eagle” reste inconnu pour le moment, il n’est donc pas clair si le Russe non battu pourra participer à l’événement comme prévu.

Malgré les réactions des fans, des analystes et même de certains combattants concernant les intentions de promotion de procéder à l’UFC 249, Dana White reste catégorique sur le fait que les médias disent que les choses sont plus «effrayantes» que ce n’est réellement le cas.

“Tout le monde court et se cache”, a déclaré White (via MMAMania). «Je fais partie de ces gars qui préfèrent sortir et trouver des solutions. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment pouvons-nous battre cette chose? Écoutez, si vous êtes quelqu’un à haut risque, vous devriez probablement rester à l’écart et rester en quarantaine pendant un certain temps. Que se passe-t-il lorsque la saison de la grippe reviendra l’année prochaine? Que se passe-t-il alors? “

Dana White a continué de défendre la promotion de la mise sur UFC 249 comme prévu.

“Je pense que les médias ont rendu cette chose effrayante”, a-t-il poursuivi. «Les gens achètent tout le papier toilette qu’il y a. Si vous regardez juste beaucoup de choses qui se passent, c’est farfelu et totalement motivé par la peur. C’est très bizarre. “

Pensez-vous que Dana White et l’UFC font la bonne chose en essayant de continuer avec l’UFC 249 le 18 avril comme prévu? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

