Dana White confirme «quatre ou cinq» emplacements pour l’UFC 249: «Nous concluons cet accord»

Malgré de nombreux obstacles bloquant les voies, Dana White a tenté de faire avancer le train UFC.

Au cours des dernières semaines, alors que l’épidémie de COVID-19 a éclaté en pandémie mondiale, White et la société se sont précipités pour trouver un nouvel emplacement hôte pour l’UFC 249 le mois prochain, qui devrait actuellement avoir lieu le 18 avril. sera mis en vedette par un match de rancune léger opposant le champion actuel Khabib Nurmagomedov au meilleur concurrent Tony Ferguson.

Avec de fortes restrictions sur les voyages internationaux et des pays fermant les frontières, White a dû faire face à une longue liste de problèmes menant à l’UFC 249. Mais lorsque la plupart des gens ferment leurs portes et s’ensevelissent en auto-quarantaine, White pense qu’il est temps de trouver une normalité parmi tout le chaos. C’est pourquoi le président de l’UFC a travaillé si dur et a maintenant quelques emplacements sur le pont pour l’UFC 249.

“Je vais essayer de retirer Tony contre Khabib le 18 avril et essayer de retrouver un peu de normalité dans ce pays”, a déclaré White dans une récente interview avec Mike Tyson. «Chaque jour que je travaille sur ce truc, je reçois une autre balle courbe sur moi. Chaque fois que nous planifions quelque chose, il s’effondre – je dois le refaire, le refaire.

“J’ai quatre ou cinq emplacements en ce moment et nous concluons cet accord. Et puis nous allons découvrir qui nous pouvons entrer, qui nous ne pouvons pas, ce que nous pouvons faire et nous allons construire une carte autour de cela. “

Alors que de nombreux membres des médias MMA croient que l’UFC devrait suivre les autres grandes organisations sportives américaines et passer en hibernation, White pense que tout le groupe n’est que des gens faibles et faibles. White est resté provocant dans son approche de la peur du COVID-19 et fera apparemment tout ce qu’il faut pour faire avancer les affaires.

“Tout le monde court et se cache”, a déclaré White. «Je fais partie de ces gars qui préfèrent sortir et trouver des solutions. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment pouvons-nous battre cette chose?

«Écoutez, si vous êtes quelqu’un à haut risque, vous devriez probablement rester à l’écart et rester en quarantaine pendant un certain temps. Que se passe-t-il lorsque la saison de la grippe reviendra l’année prochaine? Que se passe-t-il alors?

“Je pense que les médias ont rendu cette chose effrayante”, a-t-il poursuivi. «Les gens achètent tout le papier toilette qu’il y a. Si vous regardez juste beaucoup de choses qui se passent, c’est farfelu et totalement motivé par la peur. C’est très bizarre. “

À la fin de la journée, White va retirer chaque lapin de chaque chapeau pour garder l’UFC 249 dans les délais. Il offre l’un des plus grands combats de l’histoire de la promotion et le président de l’UFC ne ferait pas son travail s’il n’essayait pas de le sauver. Ce n’est pas l’approche la plus populaire en ces temps difficiles, mais c’est juste quelque chose que les blancs doivent faire.

“Je pense que dans un an ou deux, nous allons être comme,” saints, nous fermons le monde entier pour cette chose. “