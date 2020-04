Dana White confirme que Khabib est hors de l’UFC 249, la carte de combat complète sera annoncée demain

Dana White s’est rendu sur Twitter cet après-midi où il a confirmé que Khabib Nurmagomedov était hors de l’UFC 249, tout en ajoutant que la carte de combat complète serait annoncée demain.

L’UFC 249 devait initialement avoir lieu le 18 avril à Brooklyn, New York. L’événement devait être mis en vedette par un combat pour le titre léger très attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

Cependant, en raison de l’épidémie de Covid-19, ainsi que des restrictions de voyage, l’événement n’aura pas seulement lieu ailleurs qu’à New York, mais il ne comportera pas non plus Khabib Nurmagomedov.

Dana White a annoncé la nouvelle en répondant à un faux compte Ariel Helwani plus tôt dans la journée.

Absolument PAS vrai !!! La carte est en cours mais @TeamKhabib est sorti. J’annoncerai la carte entière demain.

– Dana White (@danawhite) 6 avril 2020

C’est officiellement la cinquième fois qu’un combat prévu entre Tony Ferguson et ‘The Eagle’ n’aboutit pas.

Un combat qui aurait lieu sur la carte de combat du 18 avril est un match de rancune entre les poids welters entre Tyron Woodley et Colby Covington.

L’équipe Woodley a annoncé hier sur les réseaux sociaux qu’elle avait accepté les termes avec l’UFC pour un combat avec “Chaos” à l’UFC 249, mais a ajouté que Covington n’a pas encore accepté le combat.

Khabib Nurmagomedov avait quitté la Californie il y a deux semaines pour pouvoir retourner dans son pays d’origine, la Russie.

Cette décision a finalement exclu toute probabilité que le champion des poids légers invaincu de l’UFC puisse concourir sur la carte de combat du 18 avril.

La bonne nouvelle pour les fans de combat est que la carte de combat UFC 249 nouvellement révisée sera annoncée par Dana White et les responsables de la promotion demain.

