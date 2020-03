Dana White confirme que Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson n’est toujours pas au rendez-vous, l’événement sera fermé aux fans

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson pour le titre léger est toujours à faire et l’événement sera fermé aux fans.

Bien que White ait fait de son mieux pour empêcher la mise au rebut des événements de l’UFC, l’UFC a été contraint de suspendre ses opérations en raison de l’épidémie de coronavirus, ce qui a entraîné le report de l’UFC de Londres, de l’UFC Columbus et de l’UFC Portland. L’UFC 249 ne sera pas autorisé à se dérouler à Brooklyn, New York, mais White est resté catégorique sur le fait que la carte, avec l’événement principal pour la ceinture légère entre Nurmagomedov et Ferguson, continuera.

S’adressant à Kevin Iole sur Instagram en direct, White a confirmé que Nurmagomedov contre Ferguson est toujours une solution. Selon White, le lieu du combat a été sélectionné et l’événement sera fermé aux fans, mais White n’a pas encore fait savoir où se trouve ce lieu.

Dana White dit à Kevin Iole que Khabib / Ferguson se passe toujours le 18 avril. Pic.twitter.com/nDC3GNcwbn

«Khabib contre Tony est en marche. Le 18 avril, ça se passe. Oui (je sais où le combat aura lieu) mais je ne suis pas encore prêt à vous le dire. Je connais beaucoup de choses. Il n’y aura pas de fans là-bas. Ce sera un événement clos », a déclaré White.

Malgré la plupart des ligues sportives majeures, y compris la NBA et la LNH, suspendant complètement leurs opérations pendant l’épidémie de coronavirus, White est resté ferme que l’émission se poursuivra avec l’UFC malgré le reste du monde fermant ses portes. En particulier, White est resté catégorique sur le fait que Nurmagomdov contre Ferguson, de tout combat que la promotion avait réservé pour les prochains mois, continuera.

Nurmagomedov et Ferguson ont été réservés pour combattre trois fois dans le passé, mais le combat a toujours échoué. L’UFC ne veut pas que la quatrième fois que ce combat soit réservé ne soit pas le charme, et White fait tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver.

Où pensez-vous que Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson aura lieu, comme le dit Dana White?