Dana White confirme que l’UFC 249 n’aura pas lieu à Brooklyn en raison de COVID-19

Dana White a concédé que l’UFC 249 et son combat Khabib Nurmagomedv contre Tony Ferguson n’auront pas lieu à Brooklyn comme prévu. ESPN rapporte que White a confirmé que l’émission avait été retirée en raison d’une décision du NYSAC au milieu de l’épidémie de coronavirus.

«Par prudence et conformément aux récentes directives émises par le Center for Disease Control et l’État de New York, la Commission sportive de l’État de New York a informé l’UFC que l’UFC 249 ne pouvait pas se tenir à New York», indique le communiqué.

White a été catégorique sur le fait que le combat et le spectacle se poursuivront comme prévu, bien qu’il devra maintenant trouver un autre lieu. Nurmagomedv a déclaré dans une interview en direct sur Instagram (par MMA Weekly) qu’il n’était pas concerné, en disant: «Nous verrons. Les prochains jours, Dana va nous envoyer un emplacement… Nous avons besoin de 100 personnes maximum à l’intérieur de l’arène. Fermez l’arène, 100 personnes en bonne santé entrent et font le spectacle. Mettez la caméra en pay-per-view et tout le monde peut se battre. Les gens qui sont en quarantaine et (à) la maison, ils s’amuseront et regarderont les combats. “

De plus, le directeur de Nurmagomedv, Ali Abdelaziz, a déclaré à TMZ: «J’ai parlé à Dana White hier soir. Il a dit qu’il y avait une possibilité que le combat soit hors du pays. Nous avons discuté de la possibilité d’aller au Zaïre, à Manille ou dans des endroits éloignés… J’ai dit bon, Muhammad Ali l’a fait, je suis sûr que Dana White peut le faire. “

Nurmagomedv contre Ferguson est un combat maudit, ayant été réservé et annulé quatre fois auparavant.