Dana White confirme que l’UFC travaille sur le match revanche de Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que la promotion envisageait de réserver une revanche pour le titre des poids mouches entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo.

Figueiredo a éliminé Benavidez dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, mais parce que Figueiredo a manqué de poids, il n’était pas éligible pour gagner le championnat UFC de poids mouche vacant. Le titre reste officiellement vacant sans champion actuel.

Cependant, cela pourrait bientôt changer. S’adressant aux médias, White a déclaré que l’UFC envisage de réserver un match revanche entre Benavidez et Figueiredo. Selon White, Figueiredo manque de poids et un choc accidentel de têtes juste avant le KO sont les raisons pour lesquelles l’UFC le fait reculer. Voici ce qu’il a dit (h / t Adam Hill).

Le président de l’UFC, Dana White, dit qu’il penche pour la réservation d’un match revanche Benavidez-Figueiredo pour le titre de 125 livres

– Adam Hill (@AdamHillLVRJ) 3 mars 2020

La combinaison de Figueiredo poids manquant et le choc des têtes étant un facteur déterminant dans le résultat https://t.co/ByRyq25ut9

C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C’est une bonne nouvelle car la division UFC des poids mouches est là pour rester, au moins pour un peu plus longtemps. Il y avait des spéculations que l’UFC pourrait fermer la division après ce qui s’est passé à l’UFC Norfolk entre Benavidez et Figueiredo, mais cette nouvelle signifie que la division restera pour le moment.

La mauvaise nouvelle est que les fans vont obtenir un match revanche immédiat dans un combat qui était principalement déséquilibré. Il est vrai que Figueiredo a manqué de poids et il y a eu un choc accidentel de têtes, mais en même temps, Figueiredo semblait avoir le dessus dans le combat. Il est possible que le match revanche se déroule différemment, mais le combat pourrait très bien se dérouler de la même manière.

Il n’y a pas encore de date ou de lieu révélé pour le match revanche Benavidez vs Figueiredo, mais avec Benavidez suspendu médicalement après le combat, attendez-vous à ce qu’il ait lieu cet été.

L’UFC fait-il le bon appel en réservant un match revanche entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo?