Dana White confirme que Paulo Costa sera le prochain challenger de la ceinture des poids moyens

Alors qu’il se remet d’une blessure, Paulo Costa est sur le point de réaliser son rêve de se battre pour la ceinture de poids moyen de UFC

Considéré comme l’un des combattants les plus dangereux de la division, le Brésilien a appris qu’il affrontera le vainqueur du combat entre Israel Adesanya et Yoel Romero, qui sera le stellaire de l’UFC 248 en Las Vegas

L’annonce a été faite par Dana White, en conversation avec la presse hier soir.

«Il sera le prochain. S’il n’était pas machucado, ce combat aurait lieu maintenant. Mais il s’est blessé, je respecte cela et je dis qu’il veut se battre. “Je suis prêt!. Non, tu ne l’es pas. Le médecin a dit. “

«Il est allé avec un de ses amis qui est médecin et lui a dit qu’il allait bien, mais cela ne fonctionne pas de cette façon. Je ne veux pas le forcer à faire ça et j’ai fini par me blesser à nouveau. Tout va bien. Nous allons lui donner plus de temps, il va mieux de sa blessure, donc il peut commencer à faire ces vidéos de lui à l’entraînement et toutes ces choses folles qu’il ne devrait pas faire maintenant. Je ne veux plus le voir blessé ”il a indiqué Blanc.

Récemment, le Brésilien a confirmé qu’il serait présent dans la lutte contre cette Samedi au premier rang en regardant la première défense de Israël comme champion incontesté.

Nom du champion rival, Paulo et Israël Ils ont échangé des commentaires à travers les réseaux sociaux et la presse, faisant la promotion du combat attendu par de nombreux amateurs de sport.