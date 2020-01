Dana White confirme sa rencontre avec Justin Gaethje pour définir les prochaines étapes de l’UFC

Il 2019 a servi à placer Justin Gaethje comme l’un des combattants de projection dans la lumière. Par conséquent, après lui avoir refusé la possibilité de se battre avec Conor McGregor, et l’Irlandais avec un possible combat avec Khabib dans son prochain combat, L’organisation et l’américain ont des différences.

Conscient de sa situation, le président de l’UFC, Dana White, Il a dit qu’il parlerait au combattant pour résoudre leurs différends. Les déclarations ont été faites lors de la conférence après l’UFC 246.

«Beaucoup me posent des questions sur Justin Gaethje. La réalité est que Justin et moi devons parler face à face. Je le ferai dans les prochaines semaines »dit White.

Après que UFC annoncera le retour de McGregor avant le 18 janvier et affirmer que Donald Cerrone serait son rival, Gaethje critiqué sévèrement l’organisation, étant Conor figure derrière le combattant dans le classement et Cowboy vient d’être assommé Justin. Le point de conflit était la possibilité que Conor se battre par-dessus la ceinture en cas de passage à tabac de Cerrone, ce qui est arrivé.

En 2019, Gaethje Il a connu l’une des meilleures années de sa carrière. Après avoir battu Cowboy, l’Américain a également remporté une victoire contre Edson Barboza. Les victoires remportées Justin sera en troisième position du classement, derrière l’ancien champion Dustin Poirier, Tony Ferguson et le champion, Khabib Nurmagomedov.

Dana White, de votre côté, reconnaît les réalisations de Justin et il n’a fait l’éloge de la performance légère dans ses trois derniers combats.

«J’aime Gaethje. C’est un jeune homme incroyable et très talentueux. Lui et moi devons nous comprendre », Conclut White.