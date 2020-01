Dana White confirme un don de 250 000 $ de l’UFC à la Croix-Rouge australienne

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que l’UFC, en collaboration avec Endeavour et ses entreprises partenaires, a fait un don de 250 000 $ au Fonds de secours et de secours en cas de catastrophe de la Croix-Rouge australienne.

Des incendies de forêt ont ravagé l’Australie, tuant des personnes et des animaux sauvages, détruisant des maisons et détruisant l’environnement. La communauté MMA a pris connaissance des incendies de forêt, la superstar de l’UFC Jorge Masvidal se rendant en Australie en février et donnant le produit de sa visite pour contrôler les incendies. Maintenant, White dit que l’UFC aide également.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur son Instagram, White a confirmé le généreux don de l’UFC pour aider l’Australie pendant cette période de besoin. Voici ce qu’a dit le président de l’UFC.

“Salut tout le monde. L’Australie connaît actuellement une catastrophe sans précédent alors que la crise des feux de brousse a coûté la vie, détruit des maisons et dévasté la faune. Pour soutenir les efforts de relèvement, l’UFC se joint à Endeavour et à ses entreprises partenaires pour faire un don de 250 000 $ au Fonds de secours et de secours en cas de catastrophe de la Croix-Rouge australienne. Le peuple australien fait face à une longue bataille pour surmonter ces incendies et reconstruire sa vie et il a besoin de notre aide. Veuillez vous joindre à nous pour soutenir les efforts de secours en faisant un don à https://www.redcross.org.au/ufc. Merci beaucoup pour votre soutien », a déclaré Dana White.

Sur le site Internet des dons, le message suivant a été publié.

«La famille UFC envoie son amour et son soutien à tous ceux qui sont touchés par la crise dévastatrice des feux de brousse en Australie.

Pour aider la communauté australienne en ces temps difficiles, l’UFC se joint à Endeavour et à ses entreprises partenaires pour faire un don collectif de 250 000 $ US au Fonds de secours et de secours en cas de catastrophe de la Croix-Rouge australienne.

Veuillez vous joindre à nous pour soutenir les efforts de secours en faisant votre propre don et en partageant ce message avec vos amis et votre famille. Merci pour votre soutien.”

Chris Taylor de BJPenn.com s’engage également à faire un don à ceux qui en ont besoin.