Dana White: Conor McGregor combat “probablement” Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson

Conor McGregor veut rester occupé cette année mais il devra peut-être commencer à jouer le jeu d’attente si le président de l’UFC, Dana White, obtient son souhait.

Il n’a fallu que 40 secondes à l’ancien champion des deux divisions pour éliminer Donald «Cowboy» Cerrone lors de son premier combat en 15 mois à l’UFC 246 et McGregor semblait impatient de réserver sa prochaine apparition au lendemain de cet événement principal.

Il y avait beaucoup de battage médiatique autour d’un affrontement potentiel avec le champion de “BMF” Jorge Masvidal, mais il devrait désormais affronter Kamaru Usman en juillet. Les poids légers Justin Gaethje et Dustin Poirier se sont également portés volontaires pour affronter McGregor ensuite, mais il semble que la superstar irlandaise reviendra à la place pour le titre.

“Probablement le vainqueur de Khabib [Nurmagomedov] et Tony [Ferguson]», White a répondu lorsqu’on lui a demandé qui était le prochain pour McGregor sur le Jim Rome Show.

Alors que dessiner un tir au titre léger semblait toujours une possibilité, McGregor a laissé entendre qu’il voulait se battre au moins trois fois en 2020 et il est peu probable que cela se produise avec Nurmagomedov et Ferguson qui ne devraient pas se rencontrer avant l’UFC 249 le 18 avril.

Le scénario devient encore plus difficile si Nurmagomedov réussit à défendre son titre parce qu’il célèbre le Ramadan et ne prend généralement pas de combats à l’heure d’été. Cela signifie que son retour serait probablement retardé jusqu’en septembre au moins.

Bien sûr, Nurmagomedov doit d’abord passer par Ferguson, mais même White admet que les chances sont en sa faveur avant cette confrontation très attendue.

«Combat incroyable. Je ne sais pas [who wins] mais vous devez donner l’avantage à Khabib », a déclaré White. “Jamais perdu, invaincu, sauvage, je dois lui donner l’avantage.”

En ce qui concerne McGregor, White est certainement heureux de le revoir, mais plus important encore, il voit la motivation se développer à l’intérieur de la superstar irlandaise.

Il y avait beaucoup de questions sur l’avenir de McGregor après qu’il ait remporté un salaire à neuf chiffres pour un match de boxe contre Floyd Mayweather en 2017, avant de remporter un autre chèque massif pour son premier combat contre Nurmagomedov en 2018 avant de rester largement hors du radar de combat pour le prochain année.

Maintenant McGregor est de retour et White croit qu’il est meilleur que jamais.

“Il avait l’air incroyable dans ce combat”, a déclaré White. «Et pour les gens qui disent que Cowboy est abattu, Cowboy est celui-ci: Cowboy est l’un des meilleurs et l’un des plus méchants à l’avoir jamais fait et il s’est présenté pour gagner cette nuit-là et Conor McGregor l’a traversé comme un train de marchandises.

«McGregor est plus beau qu’il ne l’a jamais été. Sa tête est au bon endroit. Mentalement, physiquement et émotionnellement, il est prêt à rouler et je ne peux pas attendre son prochain combat. “