Dana White: Conor McGregor pense que Tony Ferguson se retirera du combat pour le titre de Khabib à l’UFC 249, prêt à se glisser

Dana White a déjà déclaré publiquement que si Conor McGregor bat Donald Cerrone ce samedi (18 janvier 2020) à Las Vegas, Nevada, il sera en disponibilité pour remplacer Khabib Nurmagomedov ou Tony Ferguson à l’UFC 249 en avril.

Mais selon «Notorious», c’est déjà acquis, car il ne croit pas que le combat pour le titre des Lightweight – qui doit se terminer le 18 avril à Brooklyn New York – aura réellement lieu.

«Ce qui le passionne depuis son dernier combat, c’est le match revanche avec Khabib. Samedi est donc un grand pas dans cette direction. Et pour être honnête avec vous, Conor pense que Khabib vs Tony ne se produira pas », a déclaré White à The Mac Life.

Le combat a été réservé quatre fois auparavant, et à chaque fois il a échoué pour diverses raisons. Vous ne pouvez donc pas blâmer complètement les gens d’être sur le qui-vive après l’annonce de la promotion quatre mois à l’avance.

Et tandis que Khabib a également été la partie responsable du retrait d’un combat contre Ferguson, Conor dit que Tony sera le seul à retomber. C’est pourquoi il est si confiant qu’avec une victoire sur Cerrone, il obtiendra son match revanche tant désiré contre “The Eagle” le plus tôt possible.

«Il pense que le combat n’aura pas lieu. Donc, il voulait ce combat à 170 livres afin qu’il puisse y retourner et secouer un peu de rouille, obtenir une victoire et faire demi-tour et combattre Khabib lorsque Tony tombe, c’est ce qu’il croit. “

Cela dit, “Cowboy” est plus qu’heureux de jouer au spoiler.

