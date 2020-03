Dana White convient que le costume de Deontay Wilder a affecté les performances, “C’est pourquoi je ne fais aucun de ces taureaux * à l’UFC”

Ne vous attendez pas à ce que Dana White laisse ses combattants suivre l’exemple de Deontay Wilder de si tôt.

S’adressant à TMZ Sports, le président de l’UFC était d’accord avec la théorie de Wilder selon laquelle un costume de débrayage orné et apparemment extraordinairement lourd (Wilder a prétendu qu’il pesait plus de 40 livres) a joué un rôle dans la récente perte de TKO au septième tour de l’ancien champion des poids lourds WBC contre Tyson Fureur.

Alors que White s’est également assuré de créditer Fury pour sa performance, il a expliqué pourquoi il pensait que la tenue de Wilder avait peut-être été une mauvaise idée et que c’est pour les mêmes raisons qu’il ne veut pas que les athlètes de l’UFC dépassent le sommet avec leurs entrées.

“Je ne sais pas, je pense qu’il y a beaucoup à faire”, a déclaré White. «Fury avait l’air génial. Fury avait fière allure. Fury a mené un grand combat. Fury a mené un combat parfait. Mais si vous pensez à la boxe et aux combats, lorsque les combattants se préparent, ils sont dans le dos, ils se détendent, un gars dort, certains se contentent de se détendre et de se détendre. Ensuite, vous vous levez, vous chronométrez et vous vous échauffez, puis vous mettez quelque chose pour rester au chaud. Vous ne mettez pas tout cet équipement et tout ça.

“C’est pourquoi je ne fais aucun de ces taureaux * à l’UFC. Je n’aime pas ça. Je n’aime rien de tout cela – je ne sais pas. “

Il y a eu quelques exceptions en ce qui concerne la désapprobation de White des débrayages trop élaborés. L’actuel champion de l’UFC, Israel Adesanya, a mémorisé une routine de danse complète avant sa victoire au combat contre Robert Whittaker lors de l’UFC 243. Mais ces moments sont rares sous la surveillance de White et même la performance d’Adesanya ne l’a pas obligé à porter une sorte de costume.

Si Adesanya décide de porter une armure ou peut-être un cosplay inspiré de l’anime avant son combat pour le titre avec Yoel Romero à l’UFC 248 ce samedi, vous pouvez parier que White sera quelque part en secouant la tête.

“[Wilder’s costume] a certainement joué un rôle, oui », a ajouté White. “En jetant un gilet lesté de 50 livres et en marchant vers un ring pour un combat de championnat des poids lourds, vous n’avez jamais vu personne faire cela dans l’histoire.

«Est-ce la raison pour laquelle il a perdu? La raison pour laquelle il a perdu est parce que Fury est un boxeur badass et qu’il a combattu le combat parfait cette nuit-là et a exécuté son plan de match. Mais cela a joué un rôle dans la perte de Deontay. »