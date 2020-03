Dana White critique la performance de Yoel Romero à l’UFC 248

Après que UFC 248, comme d’habitude, Dana White Il a pris quelques instants pour donner son avis sur ce qui a été vu lors de l’événement. Plus précisément, dans ce cas, nous apportons les mots du président sur la victoire d’Israël Adesanya contre Yoel Romero pour le Championnat du monde des poids moyens.

Dana White critique la performance de Yoel Romero

“Le combat de la nuit était la co-star (Joanna contre Zhang). Je pense qu’Adesanya se bat au niveau de son adversaire. Contre Andersno Silva, nous avons vu quelque chose de similaire. Contre Kelvin Gastelum, c’était une guerre, car Kelvin Gastelum cherche à arracher la tête de l’adversaire. Robert Whittaker était également derrière lui pour essayer de le mettre KO et ce fut un grand combat. Et il vaut mieux être clair que Paulo Costa va le poursuivre et que ce sera une guerre.

«Je m’attendais à voir Yoel Romero. Il a passé toute la semaine à parler d’un événement stellaire. Je savais que ça allait être un grand combat. Deux sauvages se battant pour le championnat. J’attendais plus de Yoel Romero. C’était sa dernière chance pour le titre et il ne l’a pas saisie. J’ai été surpris de la façon dont il s’est battu ce soir“.