Dana White critique les responsables de l’UFC 246 Jason Herzog et Mark Smith

LAS VEGAS – Le président de l’UFC, Dana White, bourdonnait après la conclusion de l’UFC 246.

Une chose qui ne l’a pas ravi cependant, c’est l’arbitrage tout au long de la nuit. En particulier, White s’est opposé à la façon dont deux combats ont été arbitrés.

Le premier combat que White a abordé lors de sa conférence de presse après le combat a été l’événement co-principal terne entre Holly Holm et Raquel Pennington. White a dit qu’il aimait l’arbitre Jason Herzog, mais n’était pas satisfait de sa réticence à séparer les combattants contre la cage.

“(Herzog) les a laissés décrocher pendant quatre minutes pendant trois rounds (explosifs) et ils se sont battus pendant une minute”, a déclaré White. «C’était aussi un problème. Cela m’a rendu fou. Si vous ne faites pas de dégâts ou n’avancez pas, vous divisez les combattants et les faites réellement combattre. Et j’aime ce gars. Je ne veux pas faire claquer ce gars ou autre chose, mais il court autour de l’Octogone. Genre, quel combat (explétif) regarde-t-il? Il se déplace comme s’il essayait de rester à l’écart comme s’il y avait une guerre (explosive) ou quelque chose du genre. Ces gars sont appuyés contre la clôture pendant quatre minutes. Êtes-vous (expletive) moi en ce moment?

«Je me suis littéralement presque levé et j’ai quitté ce combat. J’étais tellement frustré. Quoi qu’il en soit, j’ai (explétif) assez d’arbitres dans ma journée. Ce mec semble être un gars sympa. Je suis trop vieux pour (explétif) faire ça (explétif) plus et déchirer ces gars. C’est un gars sympa et je ne veux pas dire quoi que ce soit. Vous avez vu le combat. Tu sais de quoi je parle.”

Aux yeux de White, l’arrêt de l’arbitre Mark Smith dans le combat préliminaire entre Drew Dober et Nasrat Haqparast était également problématique. Haqparast a absorbé 12 coups de poing sans réponse avant que Smith n’intervienne.

“Le combat Dober, il a été touché avec comme 12 coups sans réponse”, a déclaré White. “Le reffing n’était pas à 100% ce soir. C’est un fait.”

Alors que certains téléspectateurs ont exprimé leur mécontentement face à l’arrêt «tardif» de l’arbitre Herb Dean lors de l’événement principal entre Conor McGregor et Donald Cerrone, le président de l’UFC n’était pas nécessairement de la partie. Les arbitres blancs admis ont un travail difficile et ne seront jamais parfaits.

“Je ne sais pas si l’arrêt de Cerrone a été horrible”, a déclaré White. “Je ne sais pas si je dirais cela. En fin de compte, la réalité est que nous n’y sommes pas. Nous ne sommes pas les arbitres. Je souhaite que ce soit parfait, mais ça ne sera jamais parfait. Cela ne sera jamais parfait dans le football, le basket-ball ou tout autre sport. Ça ne sera jamais parfait ici.

«Je pense que c’est probablement l’un des emplois les plus difficiles dans tous les sports. Tout le monde est un expert. Tout le monde est critique. Tout le monde veut vous déchirer après qu’il n’aime pas la façon dont vous l’avez fait. Tant que personne ne se blesse. Jamais je n’ai regardé le combat (Cerrone) et je me suis dit: «Ils auraient dû arrêter ça plus tôt», comme je l’ai fait pour le combat Dober. »

L’UFC 246 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

