Dana White: Daniel Cormier s’est vu proposer d’autres combats, mais se déroule sur la trilogie Miocic

Crédit d’image: @stipemiocic sur Instagram

Dana White affirme que Daniel Cormier s’est vu proposer d’autres combats par l’UFC, mais l’ancien champion du monde des deux poids a le cœur sur la lutte pour la trilogie avec Stipe Miocic.

Cormier a perdu le Championnat UFC des poids lourds contre Miocic lors de l’UFC 241 l’an dernier, portant la série à 1-1 entre les deux hommes. Maintenant, avec très peu d’autres prétendants en lice, ils devraient le reprendre à un moment donné en 2020 – marquant trois années consécutives où ils se seraient affrontés.

Lors d’une récente interview avec ESPN, le président de l’UFC Dana White a confirmé que le match revanche Miocic est le seul combat que Cormier veut vraiment.

“Stipe est le combat pour lequel il peut se lever et c’est ce qu’il veut.” @ Danawhite dit que @dc_mma s’est vu proposer d’autres combats, mais qu’il est sur le point de se battre pour une trilogie avec Miocic (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/k9bt7thvN4

– ESPN MMA (@espnmma) 6 février 2020

“C’est très clair – [Stipe is] blessé et quand il ne l’est pas, nous ferons le combat [against Cormier]. Cormier est essentiellement sorti et a dit que Stipe avait la capacité de le retirer. Il dit que s’il ne prend pas ce combat entre eux, je vais prendre ma retraite. Nous verrons comment ça se passe, mais j’espère que ce n’est pas le cas.

“Je lui ai offert d’autres combats”, a poursuivi White, affirmant que Cormier avait refusé d’autres combats. “Je ne veux pas qu’il prenne sa retraite, je ne pense pas qu’il devrait prendre sa retraite. Tu me connais, je suis généralement le gars qui chasse les gars pour prendre sa retraite. Il a l’impression que Stipe est le combat pour lequel il peut se battre et c’est ce qu’il veut, et il ne veut personne d’autre. Je ne peux le faire combattre personne d’autre. Il doit le faire, donc, j’aimerais voir ce combat se produire. J’espère que oui. »

Étant donné que les deux combats se sont terminés par des finitions, il n’est pas vraiment difficile de croire que ce sera un combat que tout le monde voudra voir. Peu importe s’il gagne ou perd, cependant, il semble que Daniel Cormier n’aurait pas vraiment envie de continuer à se battre au-delà de la trilogie.

Là encore, un passage potentiel de Jon Jones au poids lourd pourrait changer cela.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.