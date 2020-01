Dana White déchire l’arbitre du match revanche de Holly Holm contre Raquel Pennington

L’événement co-principal de l’UFC 246 n’aurait pas pu être bien pire du point de vue des spectateurs.

Malgré la promesse d’une revanche compétitive entre deux poids coqs classés parmi les 5 premiers, le deuxième combat entre Holly Holm et Raquel Pennington s’est avéré un peu comme le premier: à court d’excitation, et avec Holm ramassant, je suis une victoire écrasante sur les tableaux de bord.

Le manque d’action a été noté par la présidente de l’UFC, Dana White, qui a félicité les deux femmes et a également estimé que Pennington ne tirait pas le meilleur parti de ses talents.

“[Holm] avait l’air bien ce soir », a déclaré White lors de la conférence de presse de samedi. «Elle et Raquel se sont battus pour une décision partagée la dernière fois, et Raquel est difficile. Raquel frappe fort, je veux dire regardez le combat entre elle et Amanda Nunes. C’était une guerre entre deux filles coriaces.

«Le problème avec Raquel, et je lui ai dit un million de fois, elle ne lâchera pas ses mains. Elle a des mains. Elle ne les laisse pas partir. “

White a sauvé ses critiques les plus sévères pour l’arbitre Jason Herzog. Pour la majorité du combat, Holm a utilisé un travail de corps à corps supérieur pour attacher Pennington et la piéger à plusieurs reprises contre la cage. Pennington a fait un excellent travail pour empêcher l’ancienne championne de l’UFC de l’emmener au tapis ou pour créer un espace pour décrocher des frappes importantes. Mais cela a conduit à une impasse qui a attiré des huées bruyantes de la foule au T-Mobile Arena de Las Vegas.

La décision de permettre à Holm et Pennington de s’engager dans ce qui était principalement une bataille de crochets n’a pas été bien avec White.

“Sans parler du fait que l’arbitre leur a permis de décrocher pendant quatre minutes pendant trois rounds f * cking et ils se sont battus pendant une minute”, a déclaré White. «C’était aussi un problème. Me rendant fou, mec.

«Si vous ne faites pas de dégâts ou n’avancez pas dans votre position, vous divisez les combattants et les faites réellement combattre. Et j’aime ce mec, je ne veux pas le claquer, mais il court autour de l’Octogone, je suis comme quel combat de merde regarde-t-il? Il se déplace comme s’il essayait de rester à l’écart, comme s’il y avait une guerre de merde ou quelque chose comme ça, et ces gars sont appuyés contre la clôture pendant quatre minutes. Tu me baises en ce moment? Je me suis littéralement presque levé et j’ai quitté ce combat, j’étais tellement frustré.

En fin de compte, White a arrêté de jeter Herzog complètement sous le bus, ce qu’il n’a pas hésité dans le passé (notamment, White avait une querelle en cours avec l’arbitre Steve Mazzagatti depuis des années). En ce qui le concerne, la bataille oubliable parlait d’elle-même.

“Mais de toute façon, je l’ai * sur suffisamment d’arbitres dans ma journée”, a déclaré White. “[Herzog] semble être un gars sympa, je suis trop vieux pour f * cking faire ça s * it plus, déchirer ces gars. C’est un gars sympa et je ne veux pas dire quoi que ce soit, mais vous avez vu le combat. Tu sais de quoi je parle.”