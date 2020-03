Dana White déchire les critiques de l’approche UFC de la pandémie

Qu’est-ce que le président de l’UFC Dana White jusqu’à nos jours? “Traiter avec les conneries”, dit-il.

Ce sont ses mots jeudi lors d’une interview sur Instagram en direct avec le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman. Qu’est-ce que “bullsh * t”?

White, bien sûr, faisait référence à la pandémie de coronavirus en cours et à son impact dans le monde entier. Jeudi soir, le nombre de morts dans le monde était passé à 9 700, avec plus de 235 000 cas confirmés. Aux États-Unis, le nombre de morts était de 157 (contre 40 la semaine dernière) dans 22 États, les cas confirmés étant passés à plus de 11200.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsome, qui a prévu «qu’environ 56% de notre population – 25,5 millions de personnes – sera infectée par le virus sur une période de huit semaines», a peut-être été la plus inquiétante jeudi.

Les sports professionnels du monde entier – y compris la NBA et la LNH, entre autres – ont soit annulé leurs saisons, soit se sont préparés à être absents pendant des mois dans un effort collectif pour aider à arrêter la propagation de COVID-19. White, cependant, reste convaincu que l’UFC, qui a suspendu ses trois prochains événements jusqu’au 11 avril, sera en mesure de reprendre les opérations à temps pour l’UFC 249 et le combat très attendu Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson prévu pour le 18 avril mais sans emplacement.

“Voici la réalité: nous serons opérationnels avant tout autre sport”, a déclaré White. “Notre sport est différent. Nous avons notre propre arène à côté (l’UFC Apex). Nous allons donc accomplir chaque combat pour chaque combattant cette année, et nous allons faire ce qu’il faut. »

La semaine dernière, alors que d’autres ligues sportives professionnelles ont interrompu leurs opérations et que Bellator a reporté son événement Bellator 241 dans le Connecticut, l’UFC a poursuivi son spectacle dans une arène vide au Brésil. White a été critiqué pour avoir écarté la menace du coronavirus depuis qu’il a dit il y a près de deux semaines qu’il ne «s’en foutait» pas.

Pas qu’il se soucie de ce que les autres pensent.

“Pensez à ceci: allez en ligne et regardez certaines de ces personnes – et ce n’est pas un coup, c’est juste un fait: les personnes les plus faibles et les plus faibles sur terre couvrent le sport le plus grand et le plus mauvais du monde”, a déclaré White. «Qu’attendez-vous qu’ils disent? Que pensez-vous qu’ils vont dire?

«J’ai plus de 350 employés qui travaillent pour moi. Des entreprises de plusieurs milliards de dollars licencient actuellement tous leurs employés. Nous n’avons pas mis à pied une personne à l’UFC. Et chaque combattant qui se bat pour moi se battra trois fois cette année. Notre horaire continuera. Tout le monde va être payé, et nous allons le comprendre, et nous serons le premier sport à revenir. Et, euh, f * ck que sh * t. Tout continuera. “

White n’a pas dit si l’UFC allait – ou comme la capacité de – tester spécifiquement le cornavirus lorsque les événements recommenceraient. Quoi qu’il en soit, il est confiant dans les pratiques médicales de la promotion.

“Écoutez, les médias peuvent parler autant de merde qu’ils le souhaitent”, a déclaré White. «Ils ne nourrissent pas les familles. Ils ne s’occupent pas de f * cking les gens. Ils n’ont pas de gens qui comptent sur eux. Ils n’ont pas de personnes à soutenir. Nous faisons la bonne chose en ce qui concerne les tests médicaux et tout. C’est tout ce que nous faisons. Ce n’est rien de nouveau. Nous le faisions bien avant le coronavirus. Nous prenions soin des gens et veillons à ce que tout le monde soit en bonne santé et que chaque combattant qui est avec moi sur la route reçoive de bien meilleurs soins médicaux qu’à la maison – s’ils sont avec moi. Tu sais ce que je veux dire?

«J’ai dit à toute notre liste: si vous ou vos proches avez un type de situation ou quelque chose de mal, appelez-moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous preniez soin de vous.

.